THE PIER JAZZ FOURTET

Imaginary Geographies

Improvvisatore Involontario

2020



Un ponte fra tradizione e modernità, adornato da una tavolozza timbrica, melodica, armonica, ritmica e sonora sempre cangiante, maliarda.è la nuova fatica discografica firmata, intraprendente formazione, diretta dal bassista e compositore(autore degli otto brani originali di cui consta la tracklist, eccezion fatta per Queen dei), costituita da(voce),(flicorno),(pianoforte),(chitarra),(fisarmonica), lo stesso(basso) e(batteria). Raga And Tala è una composizione impattante, che colpisce di primo acchito già fin dalle prime misure, soprattutto per l’accattivante vocalese di Gerini. L’eloquio del chitarrista è ammaliante, mentre Francesconi, sostenuto dal comping dinamico e stimolante cesellato dal tandem Chiaraluce-Cimarra, dà vita a un discorso improvvisativo dalle tinte esotiche. Il mood di Istiklal Avenue (Turkish Rumba), in particolar modo nelle battute iniziali, calamita l’attenzione per le interessanti asperità armoniche architettate da Polini che, su un successivo e fascinoso mid-tempo, snocciola un’elocuzione cantabile, godibile. In La Cumnbrecita il climax è crepuscolare. Il playing di De Luca è lirico, intenso, intriso di intarsi armonici e gestito con un lodevole e toccante senso della dinamica. “Imaginary Geographies” è un album policromatico sotto tutti i punti di vista, arricchito da sgargianti colorazioni mediterranee e latin jazz. Un disco, questo, che abbraccia stilemi differenti con gusto e brillantezza comunicativa.

Genere: Modern Jazz / Contemporary Jazz

Musicisti:

Massimo Gerini, voice

Roberto Piermartire, flugelhorn

Leonardo Francesconi, piano

Giammarco Polini, guitar

Antonino De Luca, accordion

Pier Chiaraluce, bass

Mauro Cimarra, drums

Brani:

01. Raga And Tala

02. Istiklal Avenue (Turkish Rumba)

03. Round Trip

04. Incalcolabile

05. Solid Ground Blues

06. La Cumbrecita

07. Queen

08. Imaginary Geographies

Link:

https://www.improvvisatoreinvolontario.com/homepage