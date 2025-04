‘The Mule’- esce il nuovo singolo dei Sacromud

Il sogno dei Sacromud era registrare al leggendario Sun Recording Studio. Il primo e unico gruppo italiano a riuscirci, dopo mostri sacri come Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison, e persino gli U2.

Quel sogno è ora diventato realtà con un nuovo disco: The Sun Experience, anticipato dal singolo The Mule, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali.

The Mule è stata registrata interamente in analogico nello storico Sun Studio di Memphis, utilizzando strumenti d’epoca. Tra questi, il celebre pianoforte con cui Jerry Lee Lewis ha inciso Great Balls of Fire nell’ottobre del 1957.

Il brano è una metafora ispirata all’omonimo film di Clint Eastwood. Ma qui, la “doppia vita” del protagonista assume un significato ancora più sorprendente: il vecchio non trasporta droga, ma musica suonata, divenuta clandestina e fuorilegge.

Per l’arrangiamento, Maurizio Pugno si è affidato alla sezione fiati dei Cape Horns, lasciandosi guidare dal fluire del Mississippi e dal sound che ha reso immortali i Memphis Horns, di Wayne Jackson e Andrew Love.

«Questo è il brano che, più di ogni altro, ci proietta dentro il nostro sogno – raccontano i Sacromud – un sogno che si è trasformato in un vero viaggio fisico in Tennessee.»

«The Mule è come una passeggiata immaginaria di due miglia, fatta durante una storica nevicata a Memphis: da Union Avenue 706, sede della Sun, a McLemore Avenue 926 East, sede della mitica Stax Records.»

Guarda il video THE MULE

Biografia

Sacromud non è semplicemente una band nata dal blues di Maurizio Pugno. È una vera e propria produzione musicale che cerca di interpretare il “sacro fango” del nostro tempo.

Un progetto unico, in continuo movimento, dove la musica si intreccia con una narrazione civile e impaziente. Un linguaggio che va oltre i generi: soul, blues, rock, funk, R&B, tutti mescolati con i suoni e le tensioni delle contraddizioni contemporanee.

La formazione è composta da:

Raffo Barbi – voce

– voce Maurizio Pugno – chitarra e direzione musicale

– chitarra e direzione musicale Franz Piombino – basso

– basso Alex Fiorucci – tastiere

– tastiere Riccardo Fiorucci – batteria

Album all’attivo: