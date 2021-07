THE MOODY “Tropicana” è il nuovo singolo del duo composto da ZE7E ed Angie

Un omaggio al celebre locale di Mykonos dove nascono le storie d’amore

Voglia di staccare da tutti i pensieri e immergersi nel suono e nel ritmo dell’estate. C’è tutto questo in “Tropicana” titolo che riporta subito alla mente i tormentoni ballati in spiaggia nella stagione più calda dell’anno e al noto locale che si trova nei pressi di Mykonos, considerato il covo degli innamorati.

Etichetta: Bivona LTD

Radio date: 9 luglio 2021

BIO

Il progetto The Moody nasce nell’estate 2020. I due artisti, ZE7E ed Angie si trovano a Camogli, sulla riviera Ligure, per registrare il videoclip della canzone estiva “Balla con me”. Il singolo totalizza 57 mila streams su Youtube e Spotify ed apre ai due ragazzi una buona rete di contatti. In seguito entrano in contatto con alcuni produttori discografici e arrivano a pubblicare altri singoli sotto l’etichetta Thaurus s.r.l. La penultima uscita è “Hangover” un brano fresco e catchy che ha raggiunto da poco i 90 mila streams totali.

L’ultimo brano uscito il 9 Luglio 2021 è stato realizzato insieme a Marco Giuliani, in arte Marco Dalla Villa, un produttore e Dj di Londra che crede molto nel potenziale del gruppo.