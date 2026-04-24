THE LEMONHEADS (USA) in concerto allo SPAZIO211 di Torino il 24 ottobre 2026

I Lemonheads hanno ufficialmente ampliato il calendario del tour 2026. La nuova tranche comprende sette date nel Regno Unito e dodici concerti da headliner tra Belgio, Paesi Bassi, Germania, Italia e Francia, con tappa anche a Parigi.

Insieme a Dinosaur Jr., Buffalo Tom e, naturalmente, ai Nirvana, i Lemonheads sono tra i protagonisti più rappresentativi dell’underground statunitense degli anni ’90. Una scena capace di fondere l’energia dell’hardcore con la melodia del pop, lasciando un segno profondo su un’intera generazione.

Questo nuovo tour segna un ulteriore capitolo importante per la band, confermando il loro impegno verso la musica e la comunità di ascoltatori che li segue da decenni.

Video del brano “The Key of Victory”

Biografia

Guidati da Evan Dando, i Lemonheads sono una delle realtà più iconiche e riconoscibili dell’alternative rock americano. Nati a Boston nella seconda metà degli anni ’80, hanno costruito nel tempo un’identità sonora unica, capace di attraversare punk melodico, power pop, college rock e influenze country con grande naturalezza.

Fin dagli esordi, il gruppo si è distinto per una scrittura diretta e immediata, attraversata però da una vena malinconica e ironica, profondamente personale. Un equilibrio che, negli anni, li ha resi un punto di riferimento per più generazioni di ascoltatori e musicisti.

Informazioni e prevendita biglietti:

Località: sPAZIO211 – VIA F. CIGNA 211, TORINO

Data: sabato 24 ottobre 2026 – ore 21 –

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