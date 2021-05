Me And The Devil by THE J. & F. BAND

THE J. & F. BAND

Me and the Devil

Long Song Records

2021



Terzo disco per la band, definita da alcuni “la versione blues della Sun Ra Arkestra”,capitanata da Jaimoe,batterista degli Allman brothers e da Joe Fonda, bassista e compositore, che ha lavorato con musicisti del calibro di Anthony Braxton e Wadada Leo Smith. Tra i membri di questa band ad assetto variabile spiccano due “sobillatori” del jazz Italiano e non solo, Tiziano Tononi ed Emanuele Parrini.

“Me and The Devil” chiude un’ideale trilogia che ha visto la band viaggiare attraverso l’intero universo musicale. Groove super funky, improvvisazione jazzistica mescolate a grandi parti vocali, più semplicemente Great Black Music, prendendo in prestito lo slogan dell’Art Esemble of Chicago.

“Me And The Devil” è un melting pot che ha come filo conduttore una comune visione musicale da parte di chi suona, in cui il Funk incontra il Blues, dove lo spirito di John Gilmore dei Sun Ra Arkestra incontra il fantasma di Gil Scott-Heron. Per questo terzo capitolo sono state schierate ben tre chitarre elettriche: David Grissom, Bobby Lee Rodgers e Scott Sharrard che danno un sapore più marcatamente rock rispetto ai precedenti; le tastiere psichedeliche di Pee Wee Durante; il violino affilato e tagliente di Emanuele Parrini e l’imprevedibile sax tenore di Jon Irabagon.

A tenere le fila la sezione ritmica incandescente di Jaimoe, Joe Fonda e Tiziano Tononi, questi ultimi due anche autori e arrangiatori della musica.

Musicisti:

Jaimoe, Batteria

Joe Fonda, Contrabasso E Basso Elettrico, Flauto, Voce, Cori

Tiziano “Tiz The Wiz” Tononi, Batteria, Percussioni, Gong

Paolo “Pee Wee” Durante, Tastiere

David Grissom, Chitarra

Jon Irabagon, Sax Tenore, Flauto

Tenor Saxophone, Flute

Emanuele “5p” Parrini, Violino

Bobby Lee Rodgers, Chitarra, Voce, Cori

Scott Sharrard, Chitarra, Voce

Tracklist:

01.Tizville

02.Me and the devil Blues

03.Hendrix Lane song

04.Seven seas crossing

05.Get some love

06.Spanish moon

07.Nothing matters

