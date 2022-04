“Il Rock ‘n’ Roll sta tornando ed è qui per restare”

A seguito delle uscite dei primi due singoli, dal 1 Aprile è finalmente disponibile su tutte le piattaforme streaming il primo Ep dei The Dream Roll, “Save Your Soul”. Con l’esordio discografico, i Dream Roll avviano una splendida riflessione sulla salvezza dell’anima. Con ironia e critica affrontano i vari disagi della vita quotidiana, dove ricercano il giusto in una società malata. Ma lì dove la parola manca, comincia la musica che può rendere liberi tutti noi.

“Credo in Dio, ma non so in quale” canta il Frontman Leonardo Bregliozzi, autore e compositore di ogni singola traccia dell’Ep. Leo annuncia e presenta l’uscita dell’album con il suo modo semplice e diretto: “Non voglio presentarmi come l’ennesima Rock Band che prova a raggiungere il successo, di questi già ce ne sono a flotte. Io sono i Dream Roll, ma in primis sono Leo. Questa non è una band, questo è il mio sogno. Io vivo, cado e mi rialzo, lotto e vinco; Io Cresco. Compongo in “Riff” gli eventi della mia vita, sperando di farvi ballare e farvi vedere il mondo tramite i miei occhi. Siamo tutti alla ricerca di uno scopo e della propria felicità lottando per averla e raggiungerla passo dopo passo. Tralasciando la moralità; Questo è Rock ‘n’ Roll ragazzi, non servono presentazioni. Accenditi una sigaretta e scuoti il corpo con “Street’s Queen”.

I Dream Roll hanno radici Blues Rock, influenzati da grandi artisti quali: Rolling Stones, Muddy Waters, Led Zeppelin etc… Portano un originalità nel genere, dando spazio a melodie etniche attraverso l’arpa africana “N’goni”, Sax e cori Gospel. CORRI AD ASCOLTARLO !!!

