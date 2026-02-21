THE CREAM OF CLAPTON BAND al Teatro Mediterraneo di Napoli il 24 marzo

The Cream of Clapton Band, un supergruppo internazionale che promette di infiammare il palcoscenico con l’autenticità e la potenza del miglior rock blues. La band eseguirà dal vivo i brani che hanno segnato epoche e generazioni, rendendo omaggio al repertorio di Eric Clapton.
Un evento che profuma di storia della musica, un’occasione unica per ascoltare capolavori inimitabili, interpretati da musicisti che hanno contribuito direttamente a quel suono.
Sul palco:
- Nathan East, basso: leggenda del rock e del pop, colonna portante del suono di Clapton per oltre quarant’anni;
- Steve Ferrone, batteria: autore del groove che ha caratterizzato alcune delle stagioni più creative di “Slowhand”;
- Will Johns, chitarra e voce: nipote d’arte e interprete raffinato di questa eredità musicale;
- Noah East, tastiere: lo sguardo contemporaneo che rappresenta la naturale continuità generazionale del progetto.
Napoli, ormai crocevia internazionale della musica dal vivo e città dal fascino senza tempo, si conferma palcoscenico ideale per artisti alla ricerca di un pubblico attento e appassionato. Quale occasione migliore per celebrarlo se non con le note di chi il rock lo ha scritto in prima persona?
The Cream of Clapton Band non è un semplice tributo: è un progetto autentico, riconosciuto e sostenuto dallo stesso Eric Clapton. L’obiettivo è restituire l’intensità, l’emozione e la magia dei suoi grandi concerti senza imitazioni, ma attraverso la complicità di musicisti che condividono lo stesso linguaggio musicale e la stessa storia.
Il concerto sarà un viaggio attraverso l’intera carriera di Clapton: dai classici che hanno definito rock e blues, ai momenti più intimi e acustici resi celebri dall’album Unplugged, fino alle atmosfere epiche di 24 Nights. Un repertorio pensato per valorizzare la dimensione teatrale del live, dove ogni nota, dinamica e interazione sul palco potrà essere colta in tutta la sua profondità.
Video di repertorio Crossroads
Info e prevendita
Sede:Teatro Mediterraneo – via Enrico Caruso, 80125 NAPOLI
Prevendite attive su Ticketone
Prezzi più diritti di prevendita:
Poltronissima gold euro 46, Poltronissima euro 34,50 e poltrona euro 28,75.
Informazioni:
https://www.instagram.com/thecreamofclaptonband
https://www.facebook.com/thecreamofclaptonband