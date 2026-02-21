THE CREAM OF CLAPTON BAND al Teatro Mediterraneo di Napoli il 24 marzo

The Cream of Clapton Band, un supergruppo internazionale che promette di infiammare il palcoscenico con l’autenticità e la potenza del miglior rock blues. La band eseguirà dal vivo i brani che hanno segnato epoche e generazioni, rendendo omaggio al repertorio di Eric Clapton.

Un evento che profuma di storia della musica, un’occasione unica per ascoltare capolavori inimitabili, interpretati da musicisti che hanno contribuito direttamente a quel suono.

Sul palco:

Nathan East , basso: leggenda del rock e del pop, colonna portante del suono di Clapton per oltre quarant’anni;

, basso: leggenda del rock e del pop, colonna portante del suono di Clapton per oltre quarant’anni; Steve Ferrone , batteria: autore del groove che ha caratterizzato alcune delle stagioni più creative di “Slowhand”;

, batteria: autore del groove che ha caratterizzato alcune delle stagioni più creative di “Slowhand”; Will Johns , chitarra e voce: nipote d’arte e interprete raffinato di questa eredità musicale;

, chitarra e voce: nipote d’arte e interprete raffinato di questa eredità musicale; Noah East, tastiere: lo sguardo contemporaneo che rappresenta la naturale continuità generazionale del progetto.

Napoli, ormai crocevia internazionale della musica dal vivo e città dal fascino senza tempo, si conferma palcoscenico ideale per artisti alla ricerca di un pubblico attento e appassionato. Quale occasione migliore per celebrarlo se non con le note di chi il rock lo ha scritto in prima persona?

The Cream of Clapton Band non è un semplice tributo: è un progetto autentico, riconosciuto e sostenuto dallo stesso Eric Clapton. L’obiettivo è restituire l’intensità, l’emozione e la magia dei suoi grandi concerti senza imitazioni, ma attraverso la complicità di musicisti che condividono lo stesso linguaggio musicale e la stessa storia.

Il concerto sarà un viaggio attraverso l’intera carriera di Clapton: dai classici che hanno definito rock e blues, ai momenti più intimi e acustici resi celebri dall’album Unplugged, fino alle atmosfere epiche di 24 Nights. Un repertorio pensato per valorizzare la dimensione teatrale del live, dove ogni nota, dinamica e interazione sul palco potrà essere colta in tutta la sua profondità.

Video di repertorio Crossroads

Info e prevendita

Sede:Teatro Mediterraneo – via Enrico Caruso, 80125 NAPOLI

Prevendite attive su Ticketone

Prezzi più diritti di prevendita:

Poltronissima gold euro 46, Poltronissima euro 34,50 e poltrona euro 28,75.

Informazioni:

https://www.instagram.com/thecreamofclaptonband

https://www.facebook.com/thecreamofclaptonband