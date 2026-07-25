THE CLOWN SOCIETY pubblicano il nuovo singolo “Wanted to Tell You” (L’amore di convenienza)

La rock band The Clown Society pubblica il nuovo singolo “Wanted to Tell You”. Il brano suona come una dichiarazione d’amore di un uomo che prova a raccontare le sue pene d’amore. Con il pensiero che naviga fra poesie, romanzi, melodie e la dura realtà dei rapporti attraversati da gelosia, convenienza e calcolo.

Le parole della canzone sottolineano questa dicotomia con lucidità e sarcasmo. L’ingenuità del ritornello, “Wanted to tell you / The fool that loves you”, viene progressivamente contaminata da immagini che sostituiscono il linguaggio romantico con quello della compravendita: “flowers to buy and dinners to pay” diventano “condoms to buy and motels to pay”, fino a trasformare l’amore in una transazione.

Musicalmente, “Wanted to Tell You” è una hard rock ballad dedicata a chi conserva il ricordo delle pagine più introspettive di Bon Jovi e Scorpions. L’arpeggio iniziale di chitarra, la tastiera sullo sfondo e un basso profondo costruiscono lo spazio intimo in cui prendono forma queste riflessioni.

Ascolta il brano “Wanted To Tell You”

Cenni briografici

The Clown Society è una band alternative/hard rock italiana nata nel 2021 dall’incontro tra Ruggero Vaccina (basso), Luca Tumiati (batteria) e Matteo Racheli (chitarra), ai quali si unisce poco dopo il cantante Stefano Passanisi.

Il nome della band nasce da una riflessione su una società che privilegia l’apparenza rispetto all’essenza. In risposta a questa visione, il gruppo costruisce un’identità artistica diretta, autentica ed essenziale, attraversata da una sottile vena ironica.

Fin dagli esordi, i The Clown Society sviluppano un repertorio di brani originali che oggi conta ventuno composizioni. Il loro percorso artistico evolve da testi interamente in inglese a brani bilingui e in italiano, accompagnato da un’intensa attività live, soprattutto tra Milano e Pavia.

Nel 2022 vengono selezionati per il contest “Promuovi la tua musica”, organizzato da Feltrinelli, e conquistano il quarto posto alle finali regionali lombarde di Sanremo Rock.

Due anni più tardi partecipano al programma “Fatti Scoprire” su Rocker TV e vengono scelti per esibirsi al Birthday Party dello Slaughter Club. Nello stesso periodo pubblicano il loro primo EP autoprodotto, “Crash”.

Nel 2025 raggiungono la semifinale nazionale e la finale lombarda del Vicenza Rock Contest, oltre a partecipare al programma “Mondo Live Radio e TV”, trasmesso su diverse emittenti radiofoniche e televisive nazionali.

Nel 2026 pubblicano il singolo “L’Oracolo”.