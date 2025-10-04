THE CHEMICAL BROTHERS dal vivo a Milano il 22 novembre

I Chemical Brothers, tra i nomi più importanti e influenti della musica elettronica internazionale, arrivano ai Magazzini Generali di Milano, storico punto di riferimento per la club culture, sabato 22 novembre 2025.

Un evento speciale che celebra i 30 anni del locale con un DJ set esclusivo del leggendario duo britannico, accompagnato dall’opening di Lele Sacchi.

The Chemical Brothers

Con un sound che fonde techno, big beat, house e sperimentazione, i Chemical Brothers hanno rivoluzionato la scena musicale mondiale. I loro spettacoli dal vivo uniscono musica, effetti visivi e animazioni, trasformandosi in esperienze immersive. Nel corso della carriera hanno conquistato Grammy Awards, Brit Awards e Mercury Prize, continuando ancora oggi a innovare e influenzare generazioni di DJ e produttori.

Video del brano Galvanize

Informazioni sull’evento

Biglietti prenotabili sul sito Ticketnation

Sede dell’evento:

Magazzini Generali – Milano

Sabato 22 novembre 2025

⏰ Apertura porte: 23.30 | musica fino all’alba