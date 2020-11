The Battle Of Daytona, è uscito il nuovo album dei Metal Detektor

Dopo settimane di anticipazioni, diversi singoli e tanta attesa, è finalmente disponibile su tutte le piattaforme digitali, The Battle Of Daytona, il nuovo album dei Metal Detektor rilasciato da Volcano Records & Promotion.

Un disco imperdibile per gli amanti del metal classico, brani veloci e serrati come una corsa in pista su di una supersportiva fiammante, è questo il marchio di fabbrica della band attiva dai primi anni 2000 e tra le più amate della scena sempre propositiva e frizzante dell’Italia Meridionale. Tra spunti maideniani e citazioni che sembrano fare eco ai Savatage e ai primissimi Running Wild, i Metal Detektor mettono in piedi una tracklist di nove canzoni senza compromessi, old school come solo un vero metal head può capire. Un disco dedicato a chi non ha mai smesso di credere in una musica fatta di lacrime, sudore e sangue, che non muore mai e gode di ottima forma grazie a band come i Metal Detektor.

https://open.spotify.com/album/4EHuHl7MmLDVIwCwQH9rId?si=wfdpcCWZS6quG-J-gK7YUQ

www.volcanopromotion.com

www.facebook.com/DETECTINGMETAL