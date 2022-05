The 24 Project ci racconta il suo nuovo singolo “Waves”

Esce venerdì 22 aprile 2022 “Waves“, il nuovo singolo del progetto solista di Rodolfo Liverani, The 24 Project. Un nuovo capitolo per il progetto elettronico con base a Faenza che ci avvicina sempre di più alla pubblicazione di un disco di debutto.

Ecco cosa ci ha raccontato!

Cosa ti ha spinto a impegnarti nello studio della musica, invece che iscriverti ad un’università tradizionale?

La scelta è stata dettata dalla mia passione per la musica. Era già da anni che suonavo il pianoforte e proseguire in questa direzione è stata una logica conseguenza del percorso già intrapreso.

Quali sono i tuoi precedenti progetti musicali che ti hanno visto coinvolto come tastierista?

Ho suonato in numerose cover band e anche in alcuni progetti inediti. Sono state esperienze molto positive perché mi hanno dato la possibilità di confrontarmi con altri musicisti e crescere dal punto di vista musicale.

Dove possiamo ritrovare le tue influenze hip hop? Cosa ascolti a riguardo?

Credo che si possa notare dalla scelta di alcuni elementi ritmici e dei suoni. Ascolto il rap a 360°, è una passione che ho fin da quando ero un bambino. Sono legato a sonorità più anni ‘90 ma mi piacciono molto anche artisti contemporanei.

E cosa rispondi a chi dice che il tastierista è sempre il membro più sfigato del gruppo?

Ah non era il bassista? Scherzi a parte sicuramente non è l’elemento del gruppo più in vista ma spesso si occupa di tutta l’organizzazione del live, sia dal punto di vista tecnico, come la gestione dei suoni e delle sequenze, che dal punto di vista dell’arrangiamento dei brani.