“Texas Ravioli” è il singolo di debutto dei Nebbia

Esce venerdì 18 novembre 2022 in distribuzione Artist First “Texas Ravioli“, il singolo di debutto di Nebbia, moniker del cantautore Matteo Bonavitacola. Il primo pezzo di Nebbia è un mix quotidiano di synth, cultura pop e storie personali, fatto per persone sempre alla ricerca dell’altrove rispetto a dove si è. Quello di “Texas Ravioli” è solo il primo capitolo di un disco in uscita a fine anno, un brano dedicato a chi ama ballare su note tristi, è cresciuto con i film degli anni Ottanta interrotti dalla pubblicità, cibo cinese e locali in provincia.

Sei in un giapponese all you can eat, aspetti una persona che non arriva. Intanto ti guardi intorno e capisci che quello non è proprio il tuo posto. Tra gente che si crede Cracco o Vincent Cassel, l’unica cosa che puoi fare è essere diverso.

https://open.spotify.com/album/0lnkYCIaqT4Bd7eIM4NRKj?si=oTRXcSpVQ9qlfbaWiICE2A

Autore: Matteo Bonavitacola

Produttore: Simone Manzotti

BIO:

Nebbia è nato nel mezzo della Pianura Padana. Nel mezzo degli anni 80. Gli è quindi sembrato normale avere questo nome e ispirarsi ai capannoni illuminati al neon. Dopo aver passato una vita a suonare come Johnny Cash, continua a portare le camicie country ma ha scambiato le chitarre con i sintetizzatori. Di notte sogna Manchester e i Joy Division, di mattina quando si sveglia vorrebbe essere king della balera.

Nebbia è Matteo Bonavitacola. I musicisti che lo accompagnano sono Giuseppe Comaianni alle tastiere e Federico Cella alla batteria.

IG: @nebbiamusicale