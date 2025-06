Tendha – nuovo singolo “EVERYTHING IS BETTER FOR ME”

Tendha: online il nuovo video “Everything is better for me”

Dopo l’anteprima sul sito del MEI – Meeting degli Indipendenti, è ora disponibile anche su YouTube il videoclip di Everything is better for me, il nuovo singolo dei Tendha, tratto dal loro album di debutto.

Il progetto dei Tendha è un invito a liberare l’immaginazione e a riscoprire il bambino nascosto in ognuno di noi. Il disco si presenta come una riflessione profonda sull’importanza della creatività nella vita quotidiana, superando i confini di genere e mescolando influenze e suggestioni. Un’opera ricca di strati sonori, che si muove libera in un tempo dominato da algoritmi ed etichette.

Video del brano Everything is better for me :

Il loro album d’esordio, intitolato Soap doesn’t exist because it can’t be told, è disponibile su tutte le piattaforme digitali, ed è distribuito da Believe Music Italy.

“Lo sai che il sapone non esiste? Non esiste perché non lo puoi raccontare”.

Questa semplice affermazione di un bambino diventa il punto di partenza di un viaggio introspettivo che ci riporta all’infanzia e che ci invita a riscoprire la bellezza della creatività e la forza di sfidare le convenzioni.

Biografia

L’universo sonoro dei Tendha affonda le sue radici nella passione per le colonne sonore dei videogiochi a 8 bit degli anni ’80 e ’90, realizzate con un massimo di quattro strumenti virtuali suonati contemporaneamente.

Nei brani del gruppo, le voci maschili e femminili si intrecciano armoniosamente con i suoni profondi del clarinetto basso, mentre l’energia pulsante della batteria e dei sintetizzatori avvolge e dà ritmo a composizioni originali e immersive.

La band è composta da:

Giulia Vallisari, Mariano Ciotto e Marcella Malacrida – voci/synth

Arturo Garra – clarinetto basso

Fabrizio Carriero – batteria/synth