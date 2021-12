“Tell me when” dei Love Ghost, il nuovo singolo

Love Ghost è stata su una traiettoria enorme con le recenti uscite di singoli come “Wolfsbane”, “Peace=Madness” e “FREAK” – tutte evidenziate rispettivamente da Rolling Stone, American Songwriter e FLAUNT.

“La nuova musica che arriva da Love Ghost è solo la nostra narrazione delle cose che accadono nelle nostre vite in questo momento”, afferma il frontman Finnegan Bell. “Queste canzoni, per me, sono davvero tutte intrecciate insieme dal tempo. Siamo in un periodo folle della storia, e quindi stiamo scrivendo della musica folle”.

Conosciuti per le loro canzoni iper-espressive, Love Ghost è composta da Finnegan Bell(lead vocalist, chitarra), Ryan Stevens (basso, voce), Daniel Alcala (chitarra, cori), Cory Batchler(tastiere e voci) e Danielle Gallardo(batteria).

Presentazione di “Tell me when”:

Il lead vocalist Finnegan Bell presenta con le seguenti parole il nuovo singolo dei Love Ghost:

“La canzone parla di un’ossessione, di una persona che ha un’altra persona nella mente…”

video link: https://www.youtube.com/watch?v=O18pXryrs58

Love Ghost online:

Website: https://www.loveghost.com

Apple Music: https://music.apple.com/us/artist/love-ghost/345566313

Instagram: https://www.instagram.com/loveghost_official

Twitter: https://twitter.com/@LoveGhost_

Facebook: https://www.facebook.com/loveghost.official

Soundcloud: https://soundcloud.com/loveghost_official