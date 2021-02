Teenage Disease, è uscito il nuovo disco dei FuoriUso

Dopo alcune anticipazioni nelle scorse settimane, è finalmente disponibile da oggi Teenage Disease, il nuovo album pubblicato a marchio Volcano Records & Promotion dei FuoriUso, storica band attiva dalla metà degli anni Novanta che nel tempo, partendo dalla Provincia di Bergamo, ha saputo guadagnarsi una solida reputazione nella scena punk alternative con una produzione sempre di spessore e tanta gavetta live e concerti al fianco di Hanoi Rocks, The Quireboys, Adam Bomb, Extrema e Punkreas.

Il nuovo disco disponibile in formato digitale su tutte le piattaforme online e streaming, è stato definito dalla band come “un autoritratto hard rock su una tela glam punk” e non potrà che raccogliere entusiasmo e gradimento nel pubblico rock italico e non solo.

Ascolta Teenage Disease:

https://open.spotify.com/album/6xIejcDDVQsgnCJ91g1ktk?si=sy-rbifsSMO3AgQfKboSvA

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com

www.facebook.com/fuoriuso.rock