Teatro dal Verme, l’11 febbraio a Milano arriva lo spettacolo per bambini di Luli Pampín

Musica, coreografie, costumi e balli per bambini e famiglie. Questo il programma per lo spettacolo dell’artista spagnola Luli Pampín, previsto per domenica 11 febbraio al Teatro dal Verme di Milano.

Luli Pampín è una cantante e ballerina di origine argentina, ma naturalizzata spagnola. Una delle più seguite kids idol del momento, nata su YouTube nel 2016 e divenuta in pochi anni un fenomeno con milioni di iscritti e miliardi di visualizzazioni tra Instagram, Facebook e Spotify.

Chi è Luli Pampín

Popolarissima tra il pubblico latinoamericano, arriva ora nel nostro Paese dopo la recente pubblicazione del primo album in italiano dal titolo “Ciao bambini”. Ma il legame con l’Italia è molto stretto: il bisnonno infatti è originario di Pordenone, la zia Alejandra che vive a Terni gli ha dato lezioni di italiano, e infine il suo produttore e la sua casa discografica pure sono italiani.

Al Teatro dal Verme porterà in scena per la prima volta in Italia, uno show ricco di musica, luci, colori e balli per coinvolgere i suoi giovanissimi fan. Divertenti coreografie e sfavillanti costumi scandiscono la scaletta che comprende baby HIT come “La mucca Lola”, “Cammino nella giungla” e “Il treno delle vocali”. Non solo un mondo magico fatto di personaggi immaginari e storie divertenti quello di Luli, ma anche l’impegno nel voler veicolare messaggi istruttivi contro il bullismo, le discriminazioni di genere e favorire l’educazione. Il brano “Lavate las manos o Lavate los dientes” è divenuto uno spot in Argentina voluto dal “Ministero dell’Educazione”, e pure in Messico perché ritenuto “messaggio per la sensibilizzazione dei bambini sull’importanza nel lavarsi frequentemente le mani ed i denti ogni fine pasto”.

Tra filastrocche, buffi animaletti e travestimenti fantastici, le canzoni di Luli accompagneranno il giovanissimo pubblico, ma anche i genitori che anche solo per un pomeriggio potranno tornare bambini.

Domenica 11 febbraio

Ore 15

Teatro Dal Verme

Via San Giovanni Sul Muro, 2 – Milano

Ingresso Euro 31-50

Infoline 0287905