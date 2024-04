“Tears in the Rain” il nuovo singolo di Paolo Pedretti (feat. Midway)

Questo brano emozionante è il terzo inedito che anticipa l’album solista di Paolo, che sarà presto disponibile per tutti i suoi fan.

“Tears in the Rain” è un’opera potente che incarna lo spirito travolgente del Rock.

Con la sua caratteristica chitarra, Paolo Pedretti dipinge melodie suggestive e riff incisivi, trasportando l’ascoltatore in un viaggio musicale indimenticabile. La voce coinvolgente di Fabio di Fazio (Midway) si fonde perfettamente con il ritmo incalzante della canzone, mentre i contrappunti di chitarra aggiungono un tocco di maestria musicale che trasmette solidità e importanza.

Ascoltando questo brano avvincente, ci si sente trasportati indietro nel tempo, evocando le radici del Rock and Roll e rievocando le sonorità iconiche degli anni ’80. “Tears in the Rain” ci riporta all’epoca d’oro della musica rock, ricordandoci i grandi gruppi Rock AoR che hanno dominato le scene oltre oceano.

Con “Tears in the Rain”, Paolo Pedretti conferma il suo talento eccezionale e la sua capacità di creare musica che lascia un’impronta duratura nei cuori e nelle menti degli ascoltatori. Questo singolo promette di essere solo un assaggio dell’incredibile viaggio musicale che ci aspetta con il suo prossimo album solista. Non vediamo l’ora di vedere cosa ci riserverà il futuro con la sua musica!

Drum – Gianni Lorenzini

Bass – Alex Governatori

Guitar – Paolo Pedretti

Additonal Guitar and pre production – b

Mix and Matering Massimo Mancinelli

Music By Gennari – Pedretti

Lirycs By Fabio “Difo” Di Fazio .

