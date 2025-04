Taskayali pubblica l’album “Retrospection”. In uscita il 25 aprile sarà presentato a Napoli il 27 aprile

Francesco Taskayali, tra i compositori più originali del panorama neoclassico contemporaneo, annuncia l’uscita del suo nuovo album Retrospection, disponibile dal 25 aprile per l’etichetta AreaLive, con il sostegno del MiC e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

Un lavoro intimo e allo stesso tempo universale, dove il pianoforte – da sempre al centro della sua poetica – dialoga con sax, basso e batteria. Gli arrangiamenti si muovono tra minimalismo rarefatto e tensioni ritmiche più decise, creando una mappa sonora che attraversa luoghi, emozioni e ricordi.

L’album è anticipato dal singolo Hakan (feat. Lorenzo Mancarella), già pubblicato l’11 aprile . La presentazione ufficiale avverrà con un concerto showcase il 27 aprile all’Auditorium Novecento di Napoli (ore 21:30, ingresso libero), un’occasione unica per immergersi nelle atmosfere evocative del disco.

Retrospection: tra passato e presente

Più che una semplice raccolta di brani, Retrospection è un vero e proprio diario di viaggio in musica. Un racconto personale e collettivo che ripercorre gli ultimi anni della vita artistica e umana di Taskayali: dai Floating Concerts sul Lago di Paola alle navi dei migranti al largo della Sicilia, dalle proteste di Hong Kong alla quiete di Ventotene. Ogni traccia è un frammento di mondo, in cui la musica si fa testimone, rifugio e ponte culturale.

“Questo disco è un ritorno alle origini, ma anche uno sguardo in avanti”, racconta Taskayali. “Ho rielaborato frammenti di composizioni passate, unendoli a nuove intuizioni. Alcuni brani sono nati in solitudine, altri invece sono il frutto del dialogo con strumenti come il clarinetto, che per me rappresenta la voce umana per eccellenza.”

Un concept tra reale e onirico

Il pianoforte di Taskayali si muove come sospeso tra acqua e cielo, metafora di un’arte che oscilla tra memoria e immaginazione. Le sue note evocano paesaggi interiori e reali, come doppie esposizioni fotografiche: dall’Agro Pontino al Bosforo, dalle carceri ai mari in tempesta.

Concerto showcase a Napoli – 27 aprile

Per celebrare l’uscita dell’album, Francesco Taskayali si esibirà in un concerto speciale all’Auditorium Novecento di Napoli. La performance, in programma il 27 aprile, sarà un momento intimo in cui l’artista proporrà i brani di Retrospection nella versione per pianoforte e clarinetto, arricchita da momenti di improvvisazione e accompagnata da proiezioni visive.

“Napoli è una città che ha sempre saputo accogliere storie e suoni diversi”, spiega Taskayali. “Sarà emozionante suonare qui, in un luogo che è esso stesso un crocevia di culture.”

Un artista senza confini

Con concerti in oltre 25 paesi, Taskayali ha portato la sua musica in luoghi fuori dagli schemi: dalle piazze in rivolta di Kiev alle navi dei migranti, dai teatri abbandonati del Venezuela agli ospedali durante la pandemia. La sua ricerca artistica sfida i confini tra classico e sperimentale, tra espressione colta e impegno sociale.

Con Retrospection, Francesco Taskayali chiude un cerchio e ne apre uno nuovo con un album che è lettera d’amore alla musica e dichiarazione di umanità.

Ascolta il brano Hakan