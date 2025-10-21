Tana: il nuovo singolo “Scoprirò l’oriente” – Un viaggio urban fuori dai confini

Un brano nato nel 2015, ma attualissimo per visione e suono: “Scoprirò l’oriente” di Tana è una traccia che sorprende, sfuggendo alle regole dell’urban commerciale per abbracciare una narrazione densa, quasi cinematografica. Il pezzo si muove in bilico tra haus-hip hop e sonorità elettroniche, costruendo un ponte ideale tra Palermo e l’Estremo Oriente, tra cultura urbana e spiritualità orientale. Il testo, tutt’altro che banale, è frutto di una ricerca personale e artistica durata anni; va oltre il semplice racconto di viaggio e si presenta come un’esplorazione interiore, tra simboli, immagini e suoni evocativi. Gli arrangiamenti firmati da Giovanni D’Iapico e lo stesso Tana confermano la cura per il dettaglio: nulla è lasciato al caso, dalle atmosfere rarefatte alle linee vocali essenziali ma incisive. Il risultato è un brano che cattura al primo ascolto e cresce nel tempo, offrendo nuove chiavi di lettura ad ogni replay. “Scoprirò l’oriente” è un manifesto di libertà creativa, un invito a lasciarsi contaminare da ciò che è “altro”, lontano, nuovo.
RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR
NEWS
The Skillgates pubblicano il nuovo singolo “I’m a lover”
L’amore richiede energia. Ed è proprio questa energia che The Skillgates sprigionano nel loro nuovo singolo, I’m a Lover.Si tratta del quarto singolo della...
INTERVISTE
BOP GUN | L’esplosione di una pistola funk
È un funk che arriva dentro le viscere ed esplode per un risveglio programmato. Eppure non ci sono dinamiche così eccentriche, sfacciate e rocambolesche....
RECENSIONI
JIM BLACK & THE SCHRIMPS | Better You Don’t
Non giunge nuova la libertà inventiva, fino al parossismo spregiudicato, nelle invenzioni ritmiche e registiche del batterista-fantasista Jim Black, sorprendente sideman (più spesso ‘inter...
SPECIALI
Piano City Napoli 2025: la musica del pianoforte invade la città dal 16 al...
Napoli si prepara a diventare, ancora una volta, la capitale del pianoforte con l’undicesima edizione di Piano City Napoli, in programma dal 16 al...
LIVE REPORT
AGENDA
The Skillgates pubblicano il nuovo singolo “I’m a lover”
L’amore richiede energia. Ed è proprio questa energia che The Skillgates sprigionano nel loro nuovo singolo, I’m a Lover.Si tratta del quarto singolo della...
GORAN BREGOVIC annuncia il Tour in Italia nel 2026
Goran Bregović torna in Italia nella primavera 2026 con la sua Wedding and Funeral Band Dopo una stagione di concerti che ha confermato il profondo...
Il pioniere dell’elettronica Martux_M torna a sorprendere con riconoscimenti internazionali e nuove date live...
Acclamato come uno dei pionieri della musica elettronica italiana e internazionale, Martux_M attraversa un anno straordinario tra premi, commissioni internazionali e nuovi progetti dal...