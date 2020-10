Take It Slow, esordio brit pop per gli Artica

C’è stato un momento in cui il brit pop godeva di enorme successo internazionale e gruppi come gli Oasis o i The Killers rappresentavano quanto di più interessante il vecchio continente fosse in grado di produrre.

Dalla passione per questo sottogenere del rock, sono partiti gli Artica che dopo aver iniziato coverizzando le canzoni dei loro beniamini d’Oltremanica, arrivano adesso a metter su un full lenght di dieci canzoni che con originalità e convinzione si rifanno a quel filone stilistico. Melodie, ritornelli ed una certa attenzione agli arrangiamenti d’ensemble, caratterizzano Take It Slow, il nuovo disco degli Artica che uscirà su tutte le piattaforme digitali il prossimo quattro dicembre. Oggi, la Volcano Records & Promotion che rilascerà il disco, rende note copertina e tracklist.

Psycho soul All we need I don’t know why Call the police Dream night Fired up Drive my way Lost my soul Knife’s dance Should not be

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com

www.facebook.com/ArticaBand