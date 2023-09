In uscita mercoledì 20 settembre 2023, Guilt è il nuovo EP di TAFF, progetto solista di Stefano Perfetto, batterista e compositore attivo da molti anni nella scena underground. Preceduto dal singolo Demon Alichino’s Calling uscito a giugno, l’EP si costruisce su cinque tracce che TAFF compone, come di consueto, con il solo utilizzo di strumenti percussivi e synth creando una dark-wave di ispirazione fine anni ’70 cui si mescolano elementi di EBM.

L’EP è minimale all’ascolto, scuro e acido a tratti. Nei suoi testi TAFF offre una visione soggettiva dei processi inconsci dell’individuo viziati dalle convenzioni sociali a cui si è quotidianamente sottoposti, con un denominatore comune: il senso di colpevolezza. Guilt è stato registrato al Real Sound Studio di Milano, mixato da Ettore Franco Gilardoni, ed esce per l’etichetta milanese RocketMan Records.

Ascolta Taff – Guilt!

TAFF, moniker di Stefano Perfetto, è un drum-tronic solo project sperimentale nato nel 2020, in cui si fondono sonorità dark wave ed elementi di EBM. Per la composizione dei propri pezzi TAFF si affida esclusivamente a batterie acustiche ed elettroniche, creando beat e pattern per la costruzione dell’impalcatura sonora. Le linee di batteria elettronica vengono poi inviate a synth analogici (Roland SE e MOOG) e digitali per creare le melodie. La sperimentazione compositiva basata solo sullo sviluppo timbrico rende il progetto minimal e ansioso all’ascolto. L’album d’esordio autoprodotto del 2021, Beat-Pocalypse, ha un buon ritorno di critica e pone le basi per il nuovo lavoro, l’EP Guilt, fuori il 20 settembre 2023, anticipato dal singolo Demon Alichino’s Calling a giugno dello stesso anno.