Symphosium Opera Rock: i grandi classici come non li avete mai sentiti

La Thunder Music Group del direttore Marco Di Maio e manager internazionale della band mette a segno un altro colpo da maestro tramite la collaborazione con la Merano Pop Symphony Orchestra diretta da Roberto Federico. Valicando i confini e sbaragliando ogni possibile concorrenza ci sarà un tour che va al di là di ogni limite. Un’orchestra capitanata dal genio del Maestro Roberto Federico.

Symphosium Opera Rock: una band di artisti di altissimo livello

Alla delicatezza degli orchestrali si unisce la forza dei Symphosium Opera Rock: Francesco Pisana al basso, Enea Guerra alla batteria e Marco Olita alla chitarra. I tre creano arrangiamenti in chiave Prog Rock reinterpretando i classici di Chopin, Mozart, Beethoven e altri.

Il fondatore è Francesco Pisana, polistrumentista e diplomato in pianoforte e vanta collaborazioni con i più grandi nomi della musica italiana come Lucio Dalla, Marco Masini, Dolce Nera e Charlie Morgan, batterista di Elton John e molti altri. Enea Guerra è uno dei ragazzi della hit mondiale Gam Gam di Mauro Pilato e Max Monti.

Marco Olita ha collaborato con i musicisti più famosi del pop italiano come Ivana Spagna, Fiordaliso e Claudio Bruno, il chitarrista dei Gazzelle.

Un’unione che punta a toccare le corde del cuore e quindi dell’amore nell’ascoltatore grazie all’uso magistrale della Love Frequency. Due realtà importanti e affermate nel proprio campo si uniscono e nasce un connubio in grado di rivoluzionare il mondo con la potenza della musica.

Il Symphosium Opera Rock antipasto per una tournée in arrivo

Il prossimo giugno partirà il tour che vedrà la Symphosium Opera Rock e la Merano Pop Symphony Orchestra insieme per regalare uno spettacolo straordinario. Oltre alla musica infatti il pubblico potrà essere coinvolto attraverso emozioni sensoriali ispirate da uno show di laser ed effetti 3D.

Lo spettacolo si chiamerà Warrior Classic Show e sarà composto da 18 brani di musica classica rivisitati con un sound progressive rock. Ad aprire il mega evento ci saranno i Dyonea, altro gioiello della Thunder Music Group del direttore Marco Di Maio.

Non resta che aspettare il prossimo anno per godere della musica della Symphosium Opera Rock in collaborazione con la Merano Pop Symphony Orchestra diretta dal Maestro Roberto Federico.