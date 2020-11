Smaller Sad by SUSANNA GARTMAYER, CHRISTOF KURZMANN

SUSANNA GARTMAYER & CHRISTOF KURZMANN

Smaller Sad

KlangGalerie GG348

2020



Data oltre un quinquennio la frequentazione tra la fantasista di ance d’ebano Susanna Gartmayer e lo sperimentato fiatista di legni e improvvisatore elettronico Christof Kurzmann, e se la prima vanta una nutrita manciata di eterogenee partecipazioni (tra cui segnaleremmo almeno il Joëlle Léandre tentet) oltre ad un’esperienza individuale di solo clarino basso (“Aouie”), il secondo è di suo produttore discografico e prolifico braccio strumentale multimediale, segnando tra l’altro partnership di livello con affermati leoni dell’avant-jazz tra cui i ruggenti Ken Vandermark e Mats Gustafsson.

Ripresi presso le viennesi Smallforms Sessions e il festival In Opposition presso Novi Sad (Serbia), nel collettivo titolo “Smaller Sad” la coppia austriaca ha palesato alchimie funzionali e d’elevato profilo, segnate non poco dall’ingegnosa prestazione d’ancia di Gartmayer (che, per le sue caratteristiche ed implicazioni, ci consente un ulteriore, positivo apprezzamento delle applicazioni avant-garde del grave strumento d’ebano) laddove il ruolo più apertamente da sound-designer istantaneo Kurzmann si destreggia con visionarietà nell’effettistica gestita dal software audio-visivo PPooll.

La quadripartita registrazione trova il suo epilogo negli estesi spazi di Novi Sad, d’espressione più rarefatta e criptica rispetto ai rimanenti materiali, conformata quale livido e spoglio paesaggismo, con notevole potenziale per l’autoesplorazione introspettiva dell’ascoltatore, riconducendoci non poco a certe visionarietà duali alla Teitelbaum-Braxton (nel miliare “Time Zones”) ed epigoni, fatte salve le differenze storiche ma senza reali soggezioni negli esiti qualitativi, rilevando il convincente carattere del materiale elettro(nico)-acustico qui esposto in virtù di uno spirito virulento, ondivago e pétillant.

Musicisti:

Susanna Gartmayer, clarino basso, artwork

Christof Kurzmann, Ppooll, voce, nastro di gomma

Tracklist:

01. Smaller Forms 8:57

02. Little Rage 8:10

03. Dip 4:19

04. Novi Sad 16:36

Link:

Susanna Gartmayer

Christof Kurzmann