‘SUPEREROI’ – nuovo singolo dei FABULOUS WOOD

‘Supereroi’ dei Fabulous Wood è un rock blues potente e tagliente, arricchito da un testo crudo e ricco di metafore. Il brano rappresenta la capacità del genere di resistere all’usura del tempo, ripulendo — grazie a un linguaggio incisivo — almeno tre dita di polvere accumulate sul blues negli ultimi anni.

‘Supereroi’ è anche un grido di ribellione contro le ipocrisie e le pressioni della società, una riflessione sulla fragilità umana e sulla lotta contro i propri demoni, spesso incarnati dalle maschere che si indossano per sfuggire alla realtà.

«Ci sono vari motivi per cui abbiamo deciso di lavorare su ‘Supereroi’» raccontano i Fabulous Wood. «Sicuramente volevamo uscire dalla nostra comfort zone e sperimentare un nuovo sound. Già da qualche mese avevamo in programma di pubblicare nuovi brani, quando un giorno il telefono ha squillato.

Era Claudio Petraccia, presidente dell’associazione Sinergie Moderne di Atri (TE). Ci ha presentato il suo nuovo format, Still Got The Music, e ci ha proposto di sostenerci nella produzione di un brano inedito e di un videoclip diretto da Maurizio Forcella. Così la macchina si è messa in moto!»

Ascolta il brano Supereroi

Biografia

Nati in Abruzzo nel 2005, i Fabulous Wood si sono affermati come una delle realtà più dinamiche e talentuose della scena blues e soul italiana.

Con un sound profondamente radicato nella tradizione, ma capace di dialogare con la contemporaneità, la band ha conquistato un vasto pubblico, portando la “musica dell’anima” in centinaia di concerti in tutta Italia, esibendosi in locali iconici e in festival prestigiosi come il Porretta Soul Festival, il Pistoia Blues e il Green Hills In Blues.

Dal 2018 la formazione dei Fabulous Wood è stabile ed è composta da Rocco Ferri (voce), Alex Ricci (chitarra e cori), Luca Mongia (batteria e cori) e Fabrizio Ginoble (organo).