SuoNato Festival 2025: grande musica a Napoli, all’Ex Base Nato di Bagnoli

Herbie Hancock, CCCP, Fabri Fibra, Willie Peyote, Coma Cose, Psicologi: sono solo alcuni dei protagonisti della prima edizione del SuoNato Festival, la nuova rassegna musicale che da luglio a settembre 2025 trasformerà l’Ex Base Nato di Bagnoli (Napoli) in un palcoscenico d’eccellenza per la musica dal vivo.

Concerti esclusivi per la Campania, grandi nomi italiani e internazionali, nuove realtà emergenti e una location unica nel cuore della città: SuoNato Festival 2025 si preannuncia come uno degli appuntamenti imperdibili dell’estate musicale italiana.

Una line-up stellare da luglio a settembre

Il festival nasce dall’esperienza decennale del Suo.Na Festival e si propone di diventare il nuovo punto di riferimento per la musica live a Napoli. Dieci concerti principali e un secondo palco dedicato agli artisti emergenti animeranno per tre mesi l’ex sede Nato, oggi riconvertita a spazio culturale e artistico.

Prime date confermate:

4 luglio – I Patagarri , band rivelazione di X Factor, con il tour “L’ultima ruota del Caravan”

5 luglio – Il jazz e le contaminazioni latine di Walter Ricci

8 luglio – Ritorno storico dei CCCP dopo oltre 35 anni dall’ultima data a Napoli

12 luglio – La Niña presenta il nuovo album Furèsta

18 luglio – Festa anni 2000 con Teenage Dream – Fabulous Summer

19 luglio – Live esclusivo per la Campania di Willie Peyote

21 luglio – Unica data al Sud per la leggenda del jazz Herbie Hancock (con Terence Blanchard e James Genus)

24 luglio – Coma Cose in tour con il nuovo album Vita Fusa

5 settembre – Fabri Fibra torna a Napoli con il suo Festival Tour 2025

19 settembre – Gran finale con Psicologi e l’energia del disco DIY

Una nuova casa per la musica a Napoli

Il SuoNato Festival si svolge nella suggestiva cornice della Ex Base Nato di Bagnoli, uno dei luoghi simbolo della rigenerazione urbana di Napoli. Dalla collina di San Laise, lo spazio polifunzionale si affaccia sul Golfo, diventando crocevia di linguaggi contemporanei, tra arte, musica e cultura. Il festival è prodotto da Ufficio K, Palapartenope – Nonsoloeventi srl e Duel Production.

Biglietti e informazioni

Prevendite già attive su: Ticketone, Dice e nei punti vendita autorizzati.

Location: Ex Base Nato – Viale della Liberazione, 1 – Napoli

Date: Luglio – Settembre 2025

Info: www.ufficiok.com

Social: @suonafest su Instagram – SuonaFest su Facebook