“Sui sentieri degli dèi” da Carmen Consoli agli Almamegretta ad Agerola (NA) dal 13 luglio

Il festival “Sui Sentieri degli Dèi – Festival dell’Alta Costiera Amalfitana”, giunto alla XV edizione, si conferma un appuntamento straordinario all’insegna della bellezza. Per due mesi, Agerola ospiterà un ricco calendario di musica, teatro e incontri, dal 13 luglio all’11 settembre.

Tra gli appuntamenti musicali in programma:

16 luglio – Parco Colonia Montana – Carmen Consoli

Concerto della cantautrice siciliana, durante il quale le sarà consegnato il Premio Agerola alla Carriera.

24 luglio – Belvedere Corona – Alberto Fortis

Un omaggio alla libertà creativa e poetica della grande canzone italiana. Concerto piano e voce tra musica e parole, con Gianmaurizio Foderaro.

28 luglio – Parco Colonia Montana – Almamegretta

La band salirà sul palco con il suo inconfondibile linguaggio musicale, capace di fondere radici e contemporaneità.

5 agosto – Parco Colonia Montana – Niccolò Fabi

L’artista romano porterà in scena le sue atmosfere sognanti, raccontando il mondo attraverso uno sguardo intimo e universale.

9 agosto – Parco Colonia Montana – Briga, Mirkoeilcane, Fabrizio Moro

Un racconto urbano e poetico firmato dai tre cantautori romani, artisti che hanno costruito negli anni percorsi distintivi e profondamente personali. A Fabrizio Moro sarà consegnato il Premio HHT Italia, nel corso di un incontro con Gianmaurizio Foderaro.

12 agosto – Parco Colonia Montana – Caterina Cropelli e Francesca Michielin

A Francesca Michielin sarà consegnato il Premio Francesco Cilea.

13 agosto – Parco Colonia Montana – Simone Cristicchi

Al cantautore romano sarà consegnato il Premio Salvatore Di Giacomo.

19 agosto – Parco Colonia Montana – Roberto Colella e Diodato

A Diodato sarà consegnato il Premio Speciale Festival Agerola, con la partecipazione di Gianmaurizio Foderaro.

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Informazioni

Tutti gli appuntamenti inizieranno alle ore 21:00, salvo diversa indicazione.

Ingresso libero.

Per maggiori informazioni e per il programma dettagliato di tutti gli eventi accedere al sito:

festivalagerola.it