“Sui sentieri degli dèi” da Carmen Consoli agli Almamegretta ad Agerola (NA) dal 13 luglio

Il festival “Sui Sentieri degli Dèi – Festival dell’Alta Costiera Amalfitana”, giunto alla XV edizione, si conferma un appuntamento straordinario all’insegna della bellezza. Per due mesi, Agerola ospiterà un ricco calendario di musica, teatro e incontri, dal 13 luglio all’11 settembre.
Tra gli appuntamenti musicali in programma:
16 luglio – Parco Colonia Montana – Carmen Consoli
Concerto della cantautrice siciliana, durante il quale le sarà consegnato il Premio Agerola alla Carriera.
24 luglio – Belvedere Corona – Alberto Fortis
Un omaggio alla libertà creativa e poetica della grande canzone italiana. Concerto piano e voce tra musica e parole, con Gianmaurizio Foderaro.
28 luglio – Parco Colonia Montana – Almamegretta
La band salirà sul palco con il suo inconfondibile linguaggio musicale, capace di fondere radici e contemporaneità.
5 agosto – Parco Colonia Montana – Niccolò Fabi
L’artista romano porterà in scena le sue atmosfere sognanti, raccontando il mondo attraverso uno sguardo intimo e universale.
9 agosto – Parco Colonia Montana – Briga, Mirkoeilcane, Fabrizio Moro
Un racconto urbano e poetico firmato dai tre cantautori romani, artisti che hanno costruito negli anni percorsi distintivi e profondamente personali. A Fabrizio Moro sarà consegnato il Premio HHT Italia, nel corso di un incontro con Gianmaurizio Foderaro.
12 agosto – Parco Colonia Montana – Caterina Cropelli e Francesca Michielin
A Francesca Michielin sarà consegnato il Premio Francesco Cilea.
13 agosto – Parco Colonia Montana – Simone Cristicchi
Al cantautore romano sarà consegnato il Premio Salvatore Di Giacomo.
19 agosto – Parco Colonia Montana – Roberto Colella e Diodato
A Diodato sarà consegnato il Premio Speciale Festival Agerola, con la partecipazione di Gianmaurizio Foderaro.
Informazioni
Tutti gli appuntamenti inizieranno alle ore 21:00, salvo diversa indicazione.
Ingresso libero.
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