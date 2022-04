SUBSONICA – 28 APRILE, NAPOLI: ARRIVA AL COMMON GROUND IL MICROCHIP TEMPORALE CLUB TOUR

SUBSONICA

ARRIVA A NAPOLI IL MICROCHIP TEMPORALE CLUB TOUR

28 APRILE 2022 @ COMMON GROUND

Il “Microchip Temporale Club Tour” dei Subsonica arriva al Common Ground di Napoli giovedì 28 aprile.

Il tour porta sul palco i brani del disco “Microchip Temporale”, uscito a novembre 2019, una rielaborazione di “Microchip Emozionale”. L’album è rivisitato e arricchito dalla creatività e dalle parole di 14 tra i più significativi protagonisti della scena attuale: Achille Lauro, Coez, Coma Cose & Mamakass, Cosmo, Elisa, Ensi, Fast Animals and Slow Kids, Gemitaiz, Motta, M¥SS KETA, Nitro, Lo Stato Sociale e Willie Peyote. Ensi è ospite fisso del tour, mentre molti altri degli artisti che hanno collaborato al disco saranno presenti su alcune delle date in programma.

Mentre è ancora in corso il Microchip Temporale Club Tour, i Subsonica hanno annunciato le prime date della stagione estiva di “ATMOSFERICO 2022”, a 20 anni di distanza dall’uscita di Amorematico. Il tour sarà l’occasione per rimettere in gioco quell’attitudine al groove che segnò l’evoluzione dei Subsonica, trasformando i loro live in una sconfinata pista da ballo.

La tournée è prodotta da Vertigo.

I biglietti acquistati in precedenza saranno validi per le nuove date.

CALENDARIO AGGIORNATO MICROCHIP TEMPORALE CLUB TOUR – 2022

venerdì 1 aprile 2022 – Teatro della Concordia, Torino

sabato 2 aprile 2022 – Teatro della Concordia, Torino

domenica 3 aprile 2022 – Teatro della Concordia, Torino

giovedì 7 aprile 2022 – Tuscany Hall, Firenze

venerdì 8 aprile 2022 – Atlantico, Roma

sabato 9 aprile 2022 – Atlantico, Roma

martedì 12 aprile 2022 – Alcatraz, Milano

mercoledì 13 aprile 2022 – Alcatraz, Milano

venerdì 15 aprile 2022 – Palariviera, San Benedetto del Tronto (AP)

sabato 16 aprile 2022 – Demodè, Modugno (BA)

mercoledì 20 aprile 2022 – Capitol Fiera, Pordenone

giovedì 21 aprile 2022 – Hall, Padova

venerdì 22 aprile 2022 – Vox Club, Nonantola (MO)

sabato 23 aprile 2022 – Vox Club, Nonantola (MO)

giovedì 28 aprile 2022 – Common Ground, Napoli

venerdì 29 aprile 2022 – Afterlife, Perugia

sabato 30 aprile 2022 – Live Club, Trezzo Sull’Adda (MI)

venerdì 6 maggio 2022 – Mamamia, Senigallia (AN)

sabato 7 maggio 2022 – C.S. Rivolta, Marghera (VE)

domenica 8 maggio 2022 – Brixia Forum, Brescia

CALENDARIO ATMOSFERICO 2022

venerdì 8 luglio 2022 – Rugby Sound Festival, Legnano (MI)

venerdì 15 luglio 2022 – Sherwood Festival, Padova

giovedì 11 agosto 2022 – Beat Full, Bagheria (PA)

sabato 13 agosto 2022 – Ellenic Festival, Agrigento

venerdì 26 agosto 2022 – Anfiteatro Maria Pia, Alghero (SS)

sabato 10 settembre 2022 – Festa Dell’Unità, Modena

NOTE BIOGRAFICHE

I Subsonica sono un gruppo rock elettronico italiano nato a Torino nel 1996 dall’unione di alcuni esponenti della scena musicale alternativa: Samuel (cantante), Max Casacci (produttore e chitarrista), Boosta (tastierista), Ninja (batterista), e Pierfunk (bassista), sostituito poi da Vicio nel 1999.

La band, influenzata dai linguaggi musicali più sperimentali, ha rivoluzionato la scena e ha creato un sound molto riconoscibile, coniugando suoni elettronici, incisività melodica tipicamente italiana e grande carica sul palco. I Subsonica sono, infatti, unanimemente apprezzati per la potenza del loro live.

Numerosi i premi e riconoscimenti avuti, fra i quali: Premio Amnesty Italia, MTV Europe Music Award, Premio Italiano della Musica, Italian Music Award, Premio Grinzane Cavour, TRL Award, ed una partecipazione al Festival di Sanremo.

Nella loro carriera hanno pubblicato gli album: “Subsonica” uscito nel 1997, “Microchip emozionale” del 1999, “Amorematico” del 2002 che conta 100.000 copie vendute, “Terrestre” del 2005, 110.000 copie vendute, “L’eclissi” del 2007, “Eden” del 2011, certificato platino, “Una Nave in una Foresta” del 2014, certificato platino, la raccolta del 2008 “Nel vuoto per mano 1997/2007”, certificata platino, e “8”, uscito il 12 ottobre 2018 a cui seguono un tour europeo a dicembre 2018, la tournée italiana nei palazzetti (febbraio 2019) e date estive nei principali festival italiani.

Il 22 novembre 2019 il gruppo pubblica “Microchip Temporale”, una speciale riedizione di “Microchip Emozionale”, in collaborazione con 14 artisti. Venerdì 24 aprile 2020 viene pubblicato “Mentale Strumentale”, nono album inedito dei Subsonica, registrato nel 2004. All’uscita discografica segue l’omonimo tour che, dopo essere stato spostato a causa dell’emergenza sanitaria, è partito da Torino il 1° aprile 2022. La tournée segue il tour estivo che nel 2021 ha toccato diverse piazze e venue all’aperto in tutta Italia. L’8 luglio partirà la tournée estiva ATMOSFERICO 2022 con cui la band celebrerà il ventennale di Amorematico, il terzo album dei Subsonica, pubblicato l’11 gennaio 2002.