Strange Days Festival 2026: dal 10 al 12 luglio musica, sport e comunità nel cuore della provincia romana

Dal 10 al 12 luglio 2026 torna a Monteflavio, in provincia di Roma, lo Strange Days Festival, appuntamento che negli anni è diventato una delle realtà indipendenti più riconoscibili del territorio laziale. Nato nel 2012 dall’idea della Pro Loco Monteflavio, il festival ha saputo trasformarsi da semplice iniziativa locale a evento capace di richiamare migliaia di persone grazie a una proposta costruita attorno alla musica, alla condivisione e alla valorizzazione delle energie del territorio. Fin dalle prime edizioni l’obiettivo è stato quello di offrire un’alternativa alle classiche feste di paese, creando uno spazio in cui incontrarsi, vivere esperienze autentiche e scoprire artisti emergenti e realtà musicali differenti. Un progetto che continua a mantenere una forte anima associativa: l’ingresso resta completamente gratuito e tutti i ricavi derivanti da food & beverage vengono reinvestiti nell’organizzazione, permettendo al festival di crescere anno dopo anno grazie all’impegno di volontari, sostenitori e cittadini.

Un passaggio fondamentale nella storia dello Strange Days Festival arriva nel 2017, quando la scelta di ospitare il rapper Coez porta oltre 4.000 persone a Monteflavio, segnando una svolta decisiva per la manifestazione. Da quel momento il festival amplia il proprio raggio d’azione, ospitando nel corso degli anni artisti come Mostro, Rancore, Brusco, Shade, Ludwig, Gianni Bismark, Boro Boro e Il Pagante, consolidandosi come punto di riferimento per il pubblico giovane e per gli appassionati di musica live.

Villabanks, Massimo Pericolo, Harley-Davidson e una domenica tra boxe e musica

L’edizione 2026 conferma la volontà di proporre un’offerta culturale e musicale sempre più ricca. Venerdì 10 luglio il palco accoglierà Jess&Noe, Clockworks Band, DJ Prince e, come headliner della serata, Villabanks, seguito dal dj set di Marco Valeri DJ.

Sabato 11 luglio spazio a Federico Frappetta, Street Survivors, DJ Ferrante e DJ Marconi prima dell’atteso live di Massimo Pericolo, con chiusura affidata a Borghetta Stile. Nel corso del pomeriggio il pubblico potrà inoltre visitare una speciale esposizione di moto Harley-Davidson che resteranno presenti all’interno della venue per tutta la serata, contribuendo a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera del festival e aggiungendo un ulteriore elemento di richiamo a un programma già particolarmente ricco.

La giornata di domenica 12 luglio sarà invece dedicata allo sport con un grande evento nazionale di boxe. All’interno dell’area del festival verrà allestito un ring che ospiterà incontri per tutta la giornata, trasformando la manifestazione in un punto di incontro tra sport, spettacolo e aggregazione. A completare il programma salirà sul palco anche il gruppo locale Lo Spiccio, confermando l’attenzione che da sempre lo Strange Days Festival riserva agli artisti del territorio. Al termine del torneo la musica continuerà con un dj set che accompagnerà il pubblico fino a tarda notte.

Nonostante la crescita e la presenza di artisti di primo piano della scena italiana, lo Strange Days Festival continua a difendere il proprio principio fondamentale: l’accessibilità.

In un panorama in cui gli eventi musicali tendono sempre più spesso a diventare esclusivi o costosi, Monteflavio sceglie ancora una volta la strada dell’ingresso gratuito, mantenendo vivo quel senso di appartenenza che rappresenta il vero cuore della manifestazione. L’obiettivo resta lo stesso di sempre: creare una comunità, accogliere persone provenienti da ogni luogo e offrire qualcosa che vada oltre il semplice concerto, trasformando tre giorni d’estate in un’esperienza da condividere e ricordare.

Evento: Strange Days Festival 2026

Organizzazione: Pro Loco Monteflavio

Date: 10, 11 e 12 luglio 2026

Luogo: Monteflavio (Roma)

Ingresso: Gratuito

IG

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