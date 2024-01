“Sto bene a casa” è il nuovo singolo di Magma

Disponibile su tutte le piattaforme da venerdì 19 gennaio 2024 il nuovo singolo di Magma dal titolo “Sto bene a casa”. Il brano, che precede l’uscita dell’omonimo EP, è stato scritto dalla cantautrice con la collaborazione del produttore e direttore artistico Zibba e nasce da un autentico flusso di coscienza e dall’esigenza di liberarsi da ogni sovrastruttura. Sonorità acustiche ed elettroniche si intrecciano con un testo introspettivo e diretto. La copertina è stata realizzata da Eduardo Stein Dechtiar, su una foto di scattata da Luccioola, e il master da Andrea De Bernardi.

“Sto bene a casa perché a volte mi serve mollare la presa, isolarmi dal mondo per ritrovare me stessa. La casa è un rifugio in cui ho l’impressione di poter prendere tutto il tempo che voglio, fingermi poeta, lontana dai ritmi frenetici di una realtà che corre senza aspettare. La casa conosce, accompagna, accoglie pensieri che rimbombano tra i muri e aspetta con pazienza ogni cambiamento. La casa è intimità, è prendersi cura di se stessi e dei propri sogni.”

Scopri il brano su Spotify



BIO:

Siciliana d’origine e milanese di adozione. Il suo nome d’arte richiama il calore della sua terra natia e le sue diverse influenze musicali che spaziano dal cantautorato italiano al dream pop fino all’alternative rock. Magma inizia a studiare canto presso l’accademia Palladium di Lia Minio a Favara e si diploma in canto al CPM di Milano. Tra gli artisti a cui si ispira maggiormente ci sono: Lucio Dalla, Jeff Buckley, Niccolò Fabi e Cristina Donà. La cantautrice consegue la laurea magistrale in musicologia con il massimo dei voti scrivendo una tesi incentrata su Carmen Consoli. Finalista al concorso per autori “Genova per voi” e al premio Donida, viene selezionata alle audizioni dal vivo della 31° edizione di “Musicultura”. Nel 2021 si esibisce dal vivo nella trasmissione “Premiato Circo Volante del Barone Rosso” di Red Ronnie e in seguito ottiene una borsa di studio della regione Sicilia che le dà la possibilità di frequentare il corso autori presso il C.E.T. di Mogol in cui perfeziona la sua formazione artistica. Magma debutta su tutte le piattaforme streaming nel 2020 con il suo primo singolo “Il resto non conta” prodotto da Giuliano Dottori.

Instagram

Facebook

YouTube