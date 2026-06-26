Stiv Lo-ba presenta “Un’isola nel mare”, il nuovo singolo distribuito da Artisti Online

Ci sono canzoni che nascono da un desiderio semplice e potentissimo: prendere per mano la persona amata e andare lontano, lasciandosi alle spalle tutto ciò che pesa. “Un’isola nel mare” (Artisti Online), il nuovo singolo di Stiv Lo-ba, parte proprio da questa immagine: una coppia che ha attraversato fatiche, fragilità e momenti difficili, ma che continua a vedere nell’amore un luogo possibile in cui ritrovarsi.

Il brano, in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 26 Giugno, è una canzone d’amore dal carattere pop-rock, costruita su un testo diretto, immediato e legato alla resistenza quotidiana di due persone che cercano di restare unite. Fin dai primi versi, Stiv Lo-ba mette al centro questa idea: “Insieme abbiamo affrontato più di mille fatiche”. È la dichiarazione di due innamorati che non arrivano da una condizione ideale, ma da un percorso fatto di ostacoli, stanchezza e consapevolezza.

Nel testo compaiono immagini come “vecchie case in macerie” e “guerre fatte e finite”, che restituiscono il senso di un passato complesso, superato insieme. Uno degli aspetti più interessanti della scrittura è la sincerità con cui vengono descritti i protagonisti. Lei viene raccontata come “troppo fragile e stanca”, mentre lui si definisce “un falso

uomo sicuro”: una coppia reale, fatta di debolezze e contraddizioni, ma anche di una forza che nasce proprio dal riconoscersi imperfetti.

Il significato del testo ruota attorno al desiderio di fuga. Nel ritornello, quando Stiv Lo-ba canta “Ruberò un aeroplano e ti porterò via lontano”, la fuga diventa il simbolo di un bisogno profondo: allontanarsi da ciò che opprime, da un mondo in cui “a troppe domande non ci sono risposte” e in cui ci si sente ancora “piegati a delle verità imposte”.

La frase centrale del brano è senza dubbio “Sei un’isola nel mare, terra buona da coltivare”. In questa immagine si concentra il senso più forte della canzone: la persona amata diventa un approdo, un luogo sicuro, ma anche qualcosa da custodire e far crescere. L’isola non è soltanto un rifugio dove nascondersi, ma uno spazio intimo in cui costruire qualcosa di vero, lontano dal disagio e dalle contraddizioni della società.

Molto significativo anche il passaggio “Se voltandoci indietro sappiamo che è stata dura, ora sappiamo che vivere è l’unica avventura”. Qui il brano supera la semplice dimensione della fuga e apre a una riflessione più ampia: dopo tutto ciò che è stato affrontato, vivere resta comunque l’esperienza più grande, da attraversare insieme. Dal punto di vista musicale, “Un’isola nel mare” si muove dentro un impianto pop-rock chiaro e accessibile. Le chitarre e il basso di Davide Pezzin sostengono il brano con una struttura solida, mentre la batteria di Bob Parolin dà ritmo e continuità al racconto. L’arrangiamento accompagna la crescita del testo senza sovraccaricarlo, lasciando spazio alla voce e al messaggio della canzone.

La voce di Stiv Lo-ba, autore e interprete del brano, mantiene un tono sincero e diretto. L’interpretazione segue il testo senza eccessi, dando risalto soprattutto al ritornello, dove

l’immagine dell’isola diventa immediata e riconoscibile. “Un’isola nel mare” è una canzone sull’amore che resiste, sul desiderio di proteggersi a vicenda e sulla necessità di trovare un luogo, reale o simbolico, in cui poter ricominciare. Un brano in cui tanti potranno riconoscersi, proprio perché racconta con semplicità il bisogno di restare uniti anche quando tutto intorno sembra complicarsi.

Biografia

Stiv Lo-ba è un cantautore e interprete vicentino, attivo in ambito live come membro del gruppo Le Mans, formazione con la quale si esibisce in locali, feste e teatri portando sul palco un repertorio che alterna brani originali e cover di grandi autori italiani.

Il suo percorso artistico unisce scrittura personale, sensibilità cantautorale e una forte attitudine alla dimensione dal vivo. Nel 2024 partecipa al prestigioso concorso per cantautori Premio Pierangelo Bertoli, arrivando fino alla fase prefinale con il brano “Caino”, confermando così una crescita autoriale capace di trovare spazio anche in contesti dedicati alla nuova canzone d’autore italiana.

Nel Maggio 2026 Stiv Lo-ba entra a far parte dell’etichetta discografica Artisti Online, con la quale distribuisce il singolo “Un’isola nel mare”, brano pop-rock che racconta il desiderio di una coppia di fuggire insieme da una società segnata da disagio, contraddizioni e fragilità. La produzione del brano è stata curata da Alberto De Rossi per mix e master, mentre gli arrangiamenti sono firmati da Davide Pezzin.