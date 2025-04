STEWART COPELAND – tour in Italia (luglio 2025)

Stewart Copeland, leggendario fondatore e batterista dei The Police, porta in scena Police Deranged for Orchestra: un’opera sinfonica unica, in cui i brani iconici della band vengono rivisitati come mai prima d’ora.

Forte della sua esperienza come compositore in ambito operistico, orchestrale e per il balletto, Copeland trasforma le hit dei Police in un viaggio musicale travolgente, ricco di energia e completamente rinnovato.

Sul palco, il pubblico potrà riscoprire grandi classici come Roxanne, Don’t Stand So Close to Me e Message in a Bottle in una nuova veste sinfonica.

Ad accompagnarlo, la prestigiosa Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Attila Simon, per una serata elettrizzante che attraversa quattro decenni di carriera, ripercorrendo l’epopea musicale di Copeland.

Il progetto nasce da un’idea maturata mentre Stewart Copeland lavorava alla colonna sonora di un film dedicato ai Police. Per rispondere alle esigenze narrative del montaggio, è stato necessario scomporre e rielaborare la musica originale della band. Da questo processo creativo è scaturita un’ispirazione inaspettata: reinterpretare quelle canzoni pop in chiave orchestrale, dando vita a qualcosa di completamente nuovo.

Stewart Copeland racconta:

“Lo stravolgimento di queste canzoni è iniziato come colonna sonora per un film realizzato con girati in Super8 della band, durante la nostra ascesa alla gloria. Il cinema ha richieste capricciose: mi ha costretto a sezionare la musica dei Police, e una volta impugnato il bisturi, è arrivata una nuova ispirazione.

Esplorare le registrazioni originali e i live mi ha permesso di riscoprire assoli di chitarra, linee di basso e improvvisazioni vocali dimenticate, ma straordinarie. Dopo vent’anni da compositore per il cinema, l’orchestra è diventata il mio nuovo strumento. Così è nata Police Deranged for Orchestra: le canzoni di Sting, le invenzioni di Andy e il mio entusiasmo, tutti insieme in una corsa sfrenata con l’orchestra.”

Ad arricchire lo spettacolo, un ensemble di talentuosi artisti:

Le vocalist Sarah-Jane, Laise Sanches e Raquel Brown, che donano ai brani nuove sfumature vocali; il chitarrista Gianni Rojatti, virtuoso dallo stile inconfondibile; al basso, Faso, noto per il suo lavoro con Elio e le Storie Tese; al pianoforte, Vittorio Cosma, anche lui membro degli Elio e del collettivo The Producers.

Video presentazione del tour

Programma degli eventi:

23 luglio VILLAFRANCA DI VERONA – Castello Scaligero;

25 luglio LA SPEZIA – Piazza Europa;

27 luglio ROMA – Auditorium Parco della Musica – Cavea.

