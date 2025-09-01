STEVE HACKETT – tour italiano ad inizio settembre – tutte le date

Dopo il grandissimo successo del tour 2024, il leggendario chitarrista dei Genesis Steve Hackett torna in Italia, a grande richiesta del pubblico, con altri sette concerti a settembre 2025.
Il tour porterà in scena lo spettacolo “Genesis Greats – Lamb Highlights & Solo”, che celebra, nel cinquantesimo anniversario dalla sua pubblicazione, l’iconico album dei Genesis The Lamb Lies Down On Broadway.
Hackett e la sua straordinaria band ripropongono dal vivo i classici Genesis degli anni ’70. Per il 2025 si presenta l’occasione di riascoltare una selezione di “Lamb Highlights”, insieme agli intramontabili Genesis Greats e ai migliori brani della carriera solista del chitarrista.
Da sempre i fan hanno chiesto di poter ascoltare di nuovo dal vivo più tracce dall’album “The Lamb lies Down On Broadway”. Quale modo migliore per celebrare mezzo secolo di questo straordinario album se non quello di includere una selezione di Lamb Highlights insieme ad alcuni dei migliori lavori solisti di Hackett e agli imperdibili Genesis Greats? ……Fatto!
Date italiane
- 2 settembre – MILANO, Teatro Arcimboldi
- 3 settembre – VICENZA, Piazza dei Signori
- 5 settembre – MACERATA, Sferisterio
- 6 settembre – ROMA, Cavea Auditorium Parco della Musica
- 7 settembre – NAPOLI, Palapartenope
- 9 settembre – PALERMO, Teatro Verdura
-
10 settembre – AGRIGENTO, Palacongressi
Biglietti
- In prevendita su Ticketone:
ticketone.it/artist/steve-hackett
- Per la data di Agrigento, su Ticketzeta:
ticketzeta.com/biglietti/steve-hackett-10-settembre-2025-palacongressi-concordia-agrigento-326.html
La band
Accanto a Steve Hackett, sul palco ci saranno musicisti d’eccezione:
- Roger King (Gary Moore, The Mute Gods) – tastiere
- Craig Blundell (Steven Wilson) – batteria, percussioni, voce
- Rob Townsend (Bill Bruford) – sax, flauto, percussioni
- Jonas Reingold (The Flower Kings) – basso, chitarra
-
Nad Sylvan (Agents of Mercy) – voce