“Stelle” è il nuovo singolo dei The Naked One

Disponibile su tutte le piattaforme digitali da giovedì 17 luglio 2025 per Phonarchia Dischi il nuovo singolo del progetto The Naked One dal titolo “Stelle”. L’essere uno dei primissimi brani in italiano scritti dal quintetto vicentino, oggetto poi di una pesante riscrittura testuale, metrica e melodica operata dal cantante Eros Lapadula in fase post-pandemica, fa di questo singolo un vero e proprio manifesto sonoro e concettuale del ritorno sulle scene della band, che quindi ben si piazza a metà del percorso artistico in continua evoluzione del progetto. Con qualche rimando ai due EP precedenti, ma con uno sguardo verso il futuro dato dalla crescita dei componenti, dai nuovi input forniti dai tre nuovi membri della formazione, dalla nuova veste sonora nonché dall’uso dell’italiano nei testi, “Stelle” si erge a perfetto ponte levatoio tra quello che è il mondo sonoro TNO e le mille influenze di cui si nutre. Nonostante l’idea iniziale del concetto di “stelle” nascesse un po’ per scherzo, ispirandosi all’iconico e misterioso tatuaggio del chitarrista fondatore Manuel Bordon, si tratta in realtà di un pezzo struggente e solenne, di natura antica e persino selvaggia, incarnata dal frontman Eros Lapadula che, da ex capo branco, come il lupo in cattività, soffre per l’essere stato strappato alla libertà, al suo ambiente naturale, al suo branco, al suo mondo, e ulula alla luna e alle stelle da dietro le sbarre. In passato, quella del lupo era un’associazione ricorrente nei testi della band e, stavolta, si fa metafora dello stato d’animo che ha caratterizzato il periodo successivo alla dipartita dal progetto di tre membri. “Stelle” racconta quindi la sensazione di prigionia artistica causata dal fermo, la frustrazione per l’energia inespressa, il desiderio di rivalsa e la voglia di ritornare nel proprio habitat naturale: il palco, da dove poter nuovamente gridare alle stelle ancora e ancora.

Scopri il brano: https://orcd.co/thenakedone_stelle

Prodotto da Cesare Madrigali e Riccardo Frigoni presso Glotoneria Studio, Montichiari (BS) Registrazione, mix e master di Cesare Madrigali e Riccardo Frigoni presso Glotoneria Studio, Montichiari (BS) Musica e testi di The Naked One Progetto grafico e illustrazioni di Andrea Bettega Foto di Davide Faedo ed Eros Rossetto Etichetta: Phonarchia Dischi Distribuito digitalmente da The Orchard e promosso da Conza

BIO:

I The Naked One nascono nella primavera del 2009 formati da Eros Lapadula, Manuel Bordon, Federico Vaiente, Mattia Ferrari e Stefano Lovato, rispettivamente voce, chitarra ritmica, chitarra solista, basso e batteria. Nell’estate del 2011, presso il Raptor Recording Studio di Vicenza, incidono il loro primo Ep “Endless Party”, uscito poi nel 2012 e dalle sonorità a metà tra il Metal e l’Hardcore. La band riscuote un discreto successo nell’underground vicentino. Nello stesso anno pubblicano il loro primo singolo “The Same Thing” con relativo videoclip. Nell’inverno del 2013, con l’ingresso in formazione di Matteo Bonollo alla batteria, tornano per la terza volta in studio di registrazione a Vicenza per incidere il secondo Ep “Bitter Cold”, produzione sempre targata Raptor Recording Studio, finalizzata come sempre da Matteo Tabacco (Dufresne) ma con la partecipazione speciale di Darian Rundall (Yellowcard, Suicidal Tendencies, Pennywise, U.S. Bombs, Alkaline Trio, Dokken e molti altri). Sempre di cinque tracce ma con sonorità più melodiche e protese verso l’universo del Post Hardcore e Metalcore, “Bitter Cold” esce quindi nel 2014 con l’omonimo videoclip girato sotto le pale di San Martino di Castrozza (TN). Per i due anni successivi la band ha un’attività live abbastanza intensa nel vicentino e fuori regione. Dopo vari cambi di line up tra chitarra solista, basso e batteria avvenuti tra il 2018 e il 2021, la band si riconsolida con l’entrata in formazione di Alessandro Bazzacco (chitarra solista), Stefano Pegoraro (basso e cori) e Leonardo Dalla Verde (batteria e percussioni) al fianco dei fondatori Eros Lapadula (voce) e Manuel Bordon (chitarra ritmica e cori). Con questa nuova formazione la band compone e registra nel 2023 il primo album in italiano, con il quale poi firmerà nel Gennaio 2025 il primo contratto per l’etichetta discografica toscana Phonarchia Dischi. Composto da 8 brani, con sonorità più Rock seppur sempre contaminate dalle esperienze musicali precedenti e nuove, il disco in uscita nel 2025 è prodotto da Cesare Madrigali (Cara Calma), registrato presso Glotoneria Studio a Montichiari (BS), distribuito digitalmente da The Orchard e promosso da Conza. Il 15 Maggio 2025 esce quindi “Nuova Tempesta”, il primo singolo di anticipazione del nuovo progetto discografico che riscuote un certo successo, seppure purtroppo in concomitanza con la scomparsa del bassista e caro amico Stefano Pegoraro nello stesso mese. La band così, dopo un breve silenzio stampa, decide di continuare temporaneamente in formazione da quattro avvalendosi dell’utilizzo delle basi e, con il basso di Stefano sul palco con sé, di portare comunque avanti il “NUOVA TEMPESTA SUMMER TOUR 2025”, il primo mini tour del progetto (che tra i tanti li porterà a condividere il palco con Voina, Vintage Violence, Atlante, Ultra-Violence e Deathless Lagacy), un vero e proprio rituale nonché unico modo possibile e contemplabile di ricordare il compianto bassista e amico Stefano e di processarne l’immensa perdita, amico al quale il tour è dedicato. https://linktr.ee/thenakedoneband