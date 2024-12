Stella cadente, composizione per orchestra da camera di Daniela Mastrandrea, sarà disponibile dal 20 dicembre 2024 su tutte le principali piattaforme di streaming e download.

Il nuovo brano della compositrice e pianista pugliese racconta la magia del Natale, una suggestione che dovremmo fare nostra ogni giorno, non solo in questo periodo dell’anno.

«Siamo mossi da una forza invisibile molto più grande di noi, una forza che se lasciata libera di agire può sprigionare magia» racconta l’Autrice.

A fine ottobre, guardando un cielo stellato, Daniela vede con gli occhi della mente cadere una stella e pensa a quanto sarebbe bello se chi ha nel cuore potesse esprimere un desiderio: non uno qualunque, uno importante. Si addormenta con questo pensiero e come per magia, la mattina seguente, Stella cadente arriva come un dono, come se quel desiderio espresso la sera precedente avesse lasciato una scia nel suo cuore.

Guarda il video di Stella cadente

«Stella cadente – aggiunge Daniela Mastrandrea – è dedicata a una persona alla quale sono profondamente legata, ed è probabilmente il desiderio intimo e sincero che ho provato sin da subito, di poter fare qualcosa per lei, che ha fatto sgorgare in me queste note. Spero con questo brano di portare un po’ di luce a lei e a tutti quelli che l’ascolteranno».

Costituito da otto battute, divise in due gruppi da quattro, il tema principale è affidato agli archi: sono loro a portare il brano in tutta la sua interezza, i fiati colorano e rispondono. Nella parte centrale, invece, sono i fiati a condurre l’atmosfera di Stella cadente verso la sua massima esplosione e gli archi fanno da tappeto morbido e caldo. A completare il quadro, sullo sfondo, un coro di voci bianche e le campane. E Natale sia!

Stella cadente sarà disponibile per l’ascolto a questo link dal 20 dicembre 2024: https://lnkfi.re/stellacadente

Social e Contatti