Stefano Pesapane pubblica “Say it again” il nuovo singolo

Say It Again è l’ultima canzone di Stefano Pesapane, disponibile dal 23 febbraio 2024 su tutte le migliori piattaforme di streaming per Bentley Records.

Stefano Pesapane in Say It Again fonde perfettamente i ritmi energici dell’EDM con le melodie piene di sentimento del Soul.

Vibrazioni calde e nostalgiche e una produzione accuratamente realizzata avvolgono l’ascoltatore in un abbraccio caldo e nostalgico.

«A volte bastano un suono, una sequenza armonica e la tonalità per creare un brano e dargli il giusto mood – ci racconta Stefano Pesapane – Ed è un po’ quello che è successo a me con Say It Again. In questo caso ho usato un piano Fender e la tonalità di LA minore, per esprimere il mio stato d’animo attuale: malinconico ma allo stesso tempo aperto alla speranza e al futuro.»

Ascolta il singolo Say it again

La musica di Stefano Pesapane è una fusione di generi in cui miscela i suoni moderni di R&B, Soul ed elementi elettronici, creando un’esperienza atmosferica e accattivante.

Impostata alla velocità di 124 BPM nella tonalità malinconica ma piena di speranza di La minore, questa traccia diventa un viaggio attraverso le emozioni: si passa dalla ballabilità all’introspezione, mantenendo un groove contagioso che avvolge l’ascoltatore per tutta la durata del brano.

Biografia

Stefano Pesapane è nato a Latina nel 1962. Inizia a suonare la batteria all’età di 8 anni e all’età di 16 anni suonava già nei nightclub.

Ha frequentato gli studi musicali presso la St. Louis Music School di Roma.

Ha conseguito il Certificate of Completion rilasciato dal Berklee College of Music presso la Summer School di Umbria Jazz.

Nel 1984 ha avuto la sua prima esperienza professionale con la band “The Nightworkers” e ha trascorso due anni con loro suonando in Marocco e Grecia per il Club Med.

Nel 1987 Pesapane entra a far parte della Rocky Roberts Orchestra con la quale fece tournée in tutta Italia fino al 1989.

Da quel momento ha suonato in altri gruppi e con bandleaders come: Sonny Costanzo, Tony Scott e tanti altri.

Nel 1999 Stefano Pesapane si trasferisce nei Paesi Bassi e inizia a suonare con band e musicisti locali.

Da gennaio 2020 fa parte di Bentley Records e da settembre 2020 è un “Gold Bentley Records Artist”.

Quest’anno il suo brano “Directions” è stato inserito nella Compilation “Legends Chronicles 1.0” prodotta da Bentley Records, insieme ad artisti di rilievo come: FUTURE, Fat Joe, Gucci Mane, Rich the Kid, Dizzy Wright, Ayoo KD, The Game, Bow Wow, Jackie’s Boy e molti altri.

