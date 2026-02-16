Stefano Cinti pubblica due nuovi singoli “La salsa virtuale” e “Stella”

Stefano Cinti ha inaugurato il 2026 con due nuovi singoli: “La salsa virtuale e Stella”. Il musicista aveva recentemente pubblicato “Balleremo per sempre”, un brano cantautorale pop dalle sonorità mediterranee registrato in Salento con alcuni musicisti della “Notte della Taranta” e pubblicato nel 2025.

Con La salsa virtuale l’artista racconta in chiave ironica e personale il contrasto tra razionalità e irrazionalità, utilizzando il ballo come strumento narrativo. Stella, invece, è dedicata a un amico costretto sulla sedia a rotelle e diventa l’occasione per una riflessione sul diritto di vivere e sul diritto di morire.

Stefano è autore e arrangiatore di entrambi i brani. Tra i musicisti coinvolti figurano il violinista della Notte della Taranta Giuseppe Astore e il trombettista Gabriele Blandini, collaboratore di Raf e Manu Chao.

Video del brano Salsa virtuale

Cenni biografici

Romano di nascita, Stefano Cinti vive a Bruxelles, dove ha avuto modo di collaborare con musicisti italiani, belgi e africani, spaziando tra jazz, samba, pop, folk e world music.

Formazione e studi:

Chitarra jazz e canto scat presso la Scuola di Musica di Testaccio (Roma), dal 1988 al 1993

Stage di canto scat con Gegè Telesforo nell’ambito del Tuscia Jazz Festival (2011)

Stage su canto e canto armonico del Sud-Est Europa con il polistrumentista Raphael De Cock a Bruxelles (2014)

Suona chitarra e percussioni (tamburello, tammorra e bodhrán).

Le sue canzoni nascono dall’osservazione della quotidianità e raccontano fatti reali con ironia e realismo. I concerti assumono spesso la forma di un “quasi cabaret”, con l’obiettivo di divertire e al tempo stesso lanciare messaggi ambientali e sociali, anche grazie alla sua formazione professionale di agronomo fitopatologo.

Stefano ha pubblicato due CD autoprodotti e realizzato due videoclip selezionati in festival cinematografici nazionali e internazionali, ottenendo numerosi riconoscimenti e vincendo in nove concorsi il premio come miglior video musicale.

Discografia