STEFANO BOLLANI – nuovo album “TUTTA VITA LIVE” e dal 6 giugno in tour

Stefano Bollani torna con la formazione All Stars e presenta il nuovo album TUTTA VITA LIVE. Il disco è stato registrato dal vivo il 17 febbraio 2025 al Teatro Politeama Rossetti, momento culminante del progetto filmico coprodotto da Valentina Cenni e dallo stesso Bollani, in prossima distribuzione per Lucky Red.
L’album “TUTTA VITA LIVE” è disponibile in pre-save:
Un lavoro che aggiunge un nuovo tassello a un progetto articolato e multiforme, dedicato al jazz, all’incontro tra linguaggi e alla libertà dell’improvvisazione, con la musica come spazio di relazione e racconto.
Nuove date del tour – Tutta Vita Live
-
28 maggio – Trieste
Piano solo – Teatro Politeama Rossetti
-
6 giugno – Ravenna
All Stars – Rocca Brancaleone
-
29 giugno – Roma
All Stars – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Sala Santa Cecilia
-
6 luglio – Gardone Riviera (BS)
All Stars – Anfiteatro del Vittoriale
-
9 luglio – Perugia
All Stars – Umbria Jazz – Arena Santa Giuliana
-
18 luglio – Siena
Concerto per l’Italia 2026 – Bollani con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Daniel Harding – Piazza del Campo
Un itinerario che attraversa teatri, festival e piazze simbolo, portando in scena un progetto vivo, aperto e in continua trasformazione.
