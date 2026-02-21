STEFANO BOLLANI – nuovo album “TUTTA VITA LIVE” e dal 6 giugno in tour

Stefano Bollani torna con la formazione All Stars e presenta il nuovo album TUTTA VITA LIVE. Il disco è stato registrato dal vivo il 17 febbraio 2025 al Teatro Politeama Rossetti, momento culminante del progetto filmico coprodotto da Valentina Cenni e dallo stesso Bollani, in prossima distribuzione per Lucky Red.

L’album “TUTTA VITA LIVE” è disponibile in pre-save:
https://bfan.link/stefano-bollani-all-stars-tutta-vita

Un lavoro che aggiunge un nuovo tassello a un progetto articolato e multiforme, dedicato al jazz, all’incontro tra linguaggi e alla libertà dell’improvvisazione, con la musica come spazio di relazione e racconto.

Nuove date del tour – Tutta Vita Live

  • 28 maggio – Trieste
    Piano solo – Teatro Politeama Rossetti
  • 6 giugno – Ravenna
    All Stars – Rocca Brancaleone
  • 29 giugno – Roma
    All Stars – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Sala Santa Cecilia
  • 6 luglio – Gardone Riviera (BS)
    All Stars – Anfiteatro del Vittoriale
  • 9 luglio – Perugia
    All Stars – Umbria JazzArena Santa Giuliana
  • 18 luglio – Siena
    Concerto per l’Italia 2026 – Bollani con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Daniel HardingPiazza del Campo

Un itinerario che attraversa teatri, festival e piazze simbolo, portando in scena un progetto vivo, aperto e in continua trasformazione.

