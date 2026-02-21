STEFANO BOLLANI – nuovo album “TUTTA VITA LIVE” e dal 6 giugno in tour

Stefano Bollani torna con la formazione All Stars e presenta il nuovo album TUTTA VITA LIVE. Il disco è stato registrato dal vivo il 17 febbraio 2025 al Teatro Politeama Rossetti, momento culminante del progetto filmico coprodotto da Valentina Cenni e dallo stesso Bollani, in prossima distribuzione per Lucky Red.

Un lavoro che aggiunge un nuovo tassello a un progetto articolato e multiforme, dedicato al jazz, all’incontro tra linguaggi e alla libertà dell’improvvisazione, con la musica come spazio di relazione e racconto.

Nuove date del tour – Tutta Vita Live

28 maggio – Trieste

Piano solo – Teatro Politeama Rossetti

Piano solo – 6 giugno – Ravenna

All Stars – Rocca Brancaleone

All Stars – 29 giugno – Roma

All Stars – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Sala Santa Cecilia

All Stars – – Sala Santa Cecilia 6 luglio – Gardone Riviera (BS)

All Stars – Anfiteatro del Vittoriale

All Stars – 9 luglio – Perugia

All Stars – Umbria Jazz – Arena Santa Giuliana

All Stars – – 18 luglio – Siena

Concerto per l’Italia 2026 – Bollani con l’ Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Daniel Harding – Piazza del Campo

Un itinerario che attraversa teatri, festival e piazze simbolo, portando in scena un progetto vivo, aperto e in continua trasformazione.

