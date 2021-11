Stefania Tallini, tra le pianiste più raffinate e liriche del panorama (non solo ) jazzistico internazionale, si è esibita il 30 ottobre in piano solo presso l’Auditorium “Salvo d’Acquisto” di Napoli nell’ambito del Napoli Jazz Fest, con la direzione artistica di Michele Solipano.

Nelle composizioni della pianista romana confluiscono i suoi studi classici, l’amore per il jazz, la passione per la musica brasiliana, cubana e per il tango.

Dieci album all’attivo, tra cui l’ultimo “Uneven” in trio con Matteo Bortone e Gregory Hutchinson, e una miriade di preziose collaborazioni fanno di Stefania Tallini una delle artiste più acclamate e premiate a livello internazionale.

Tra i suoi maggiori estimatori vi è il fotografo salernitano Francesco Truono, che l’ha ritratta sovente nei suoi viaggi nel mondo del jazz.

Di seguito i suoi straordinari scatti durante l’esibizione napoletana.

I prossimi appuntamenti con i concerti del Napoli Jazz Fest e con gli scatti di Francesco Truono:

– 12 novembre – Sergio Cammariere in concerto, Teatro Mediterraneo

– 13 novembre – Peter Erskine trio feat. Alan Pasqua e Darek Oles, Auditorium Salvo d’Acquisto

– 20 novembre – KBC Collective (B. Koppel, B. Blade, S.Colley), Auditorium Salvo d’Acquisto

– 27 novembre – David Kikoski trio feat. Elio Coppola e Alex Claffy, Auditorium Salvo d’Acquisto