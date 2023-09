Stefania Tallini & Franco Piana al Bourbon Street Jazz Club di Napoli il 16 settembre per Summer Live Tones

Il Summer Live Tones, giunto nel 2023 alla sua XII edizione, quest’ anno sede… non più il Castel Nuovo (dai più conosciuto come Maschio Angioino) ma il Bourbon Street Jazz Club, storico jazz club napoletano, in Via Vincenzo Bellini 52 Napoli.

Il Live Tones Napoli che è produttore del festival con la direzione artistica di Alberto Bruno, prosegue il festival sabato 16 settembre 2023 alle ore 21.30 presentando:

Stefania Tallini & Franco Piana in “E Se Domani” (Alfa Music, 2023)

Stefania Tallini, pianoforte

Franco Piana, flicorno

⏰️ L ‘ingresso è dalle ore 20,30. Inizio concerto ore 21.45. Posti limitati si prega di prenotare per l assegnazione del posto. La prenotazione sarà valida sino alle 21.30.

🎫Il costo del biglietto per ascolto concerto è di € 10.00 acquistabile la sera stessa alla biglietteria predisposta al Bourbon Street ma anche in prevendita go2 e prevendite fisiche territoriali.

🔴Drink e Food alla carta

➡️INFO e PRENOTAZIONI: 3389941559/ 338 8253756

Questa nuova pubblicazione in duo di Stefania Tallini e Franco Piana, rappresenta la sintesi di un incontro speciale, che unisce due forti personalità artistiche. Personalità molto diverse, ma che insieme trovano un punto di fusione attraverso un repertorio che si muove su brani originali della pianista e del flicornista e su reinterpretazioni di standard jazz e di canzoni italiane e della musica brasiliana. Un progetto davvero originale e imprevedibile, che prevede momenti di grande scambio anche con l’utilizzo di elementi inusuali, per musicisti come loro: Franco Piana che si esibisce in portentosi scat vocali, o utilizzando il flicorno e la sordina dello stesso come una percussione; Stefania Tallini che esplora particolari effetti timbrici e percussivi sul pianoforte e utilizza la sua voce nell’esecuzione di un brano brasiliano. Complicità, gioco, intesa, interplay continui, dalla prima all’ultima nota per questo interessantissimo progetto.