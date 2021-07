Starship To Heaven, il nuovo singolo di Andrea Pizzo and The Purple Mice è uscito su tutte le piattaforme digitali il 19 luglio 2021.

Il singolo, che ricorda i vecchi 45 giri, è costituito dal brano Starship To Heaven per il Lato A e da Masters Of The Galaxy per il Lato B.

I testi, scritti da Raffaella Turbino e Andrea Pizzo, danno vita a due brani interessanti e diversi tra loro. Starship to Heaven è una canzone space-rock dove emerge con un’intrigante tastiera progressiva e una fantastica chitarra rock. Il testo parla di un’ipotetica partita a scacchi tra l’uomo e Dio mentre si avvicina il punto Omega e cioè un presunto futuro in cui tutto nell’universo tende a spirale verso un punto finale di unificazione.

Ascolta Starship To Heaven

https://open.spotify.com/album/4lSowyWPGNlkKtXfDCeM7A?si=dMCuoWQxSgK9NlZfMafP3A&dl_branch=1

Masters of the Galaxy invece nasce da una riflessione sul “paradosso di Fermi” (https://it.wikipedia.org/wiki/Paradosso_di_Fermi) e prova a dare una risposta al quesito: “Dove sono gli alieni?” con un “sono tra di noi”. La risposta è ovviamente ironica, ma trae spunto da numerose riflessioni sull’argomento, parlando di un mondo in cui una civiltà superiore regoli interamente le nostre esistenze, è un modo per descrivere il nostro fato come ineluttabile.

La canzone contiene numerose citazioni, in particolare il film “Interstellar” (ma nel nostro caso gli alieni non sono proprio amichevoli) e la fantascienza di Stephen Baxter (https://en.wikipedia.org/wiki/Xeelee_Sequence).

Nei due brani Andrea Pizzo e Riccardo Morello si sono divertiti a creare melodie che vanno dallo space-rock al prog più classico, oltre che all’hard rock e gli arrangiamenti e gli strumenti suonati da Roberto Tiranti, che ne ha curato anche la produzione, hanno dato la pennellata finale a questo nuovo lavoro così particolare, complesso, ma allo stesso tempo fresco e bello da ascoltare.

I due singoli escono corredati dai rispettivi video che sono stati progettati da Raffaella Turbino e Maria Elena Pizzo e sono disponibili su Youtube.

Guarda i video di Starship to Heaven https://youtu.be/fNuZ5u2j6zs



e di Masters of the Galaxy https://youtu.be/Gyo0paZh3pY

Chi sono Andrea Pizzo and The Purple Mice

Andrea Pizzo, nato ad Albenga (SV) nel 1977 è cresciuto a contatto con la natura e da sempre è interessato alla scienza e all’astronomia. Andrea e Raffaella Turbino sono sposati e vivono a Genova con la loro figlia Maria Elena e nel 2019 hanno deciso di riunire le loro diverse nature in un progetto espressivo comune, in cui collaborano scrivendo testi e musica, cantando e realizzando video.

Questa sfida artistica permette ad Andrea Pizzo di coniugare entrambe le sue passioni, il canto e le stelle, creando e sperimentando diversi stili musicali in un progetto multiplo: un album di canzoni dedicate ai pianeti e alle esplorazioni spaziali. Permette inoltre a Raffaella di creare qualcosa di nuovo, dando voce ad alcuni suoi versi e forma alla sua creatività in un’esperienza molto soddisfacente.

Competenza musicale, esperienza e capacità artistiche di Riccardo Morello (Il Segno del Comando) e Roberto Tiranti (Labyrinth, New Trolls, Wonderworld, Mangala Vallis) danno alle canzoni una vita profonda e vibrante, sempre sorprendente.

Social e Contatti