Stanchi del solito tormentone estivo reggaeton? Per gli amanti del rock ‘n’ roll italiano ecco “Sono pazzo”

Basta tormentoni estivi reggaeton: con “Sono pazzo” Luca Sammartino & i Fenomeni riportano il twist nell’estate italiana.

Se al logorio della quotidianità si uniscono caldo torrido e soliti tormentoni estivi reggaeton frutto di intrigati calcoli discografici italiani cosa resta da fare?

Appoggiare la puntina del giradischi su di un 33 giri e ballarci su!

Con questo spirito nasce “Sono pazzo”, il nuovo singolo di Luca Sammartino in pieno stile twist italiano anni ‘60. Un brano allegro, orecchiabile ed ispirato alle estati passate in spiaggia ad innamorarsi ballando sulle note di Gianni Morandi, Celentano e Mina.

“In una calda notte d’estate con reggaeton e feat in cui si stona Battisti, Gianni Morandi mi è apparso in sogno chiedendomi di scrivere questo brano. Non mi crede nessuno… non è che sono pazzo?” si chiede Luca Sammartino ironicamente, che continua facendo notare che “quando arriva l’estate la discografia italiana dà il peggio di sé scopiazzando le produzioni latinoamericane, come a vergognarsi dei canoni della musica leggera italiana che è parte della nostra storia e cultura. Se questa vita è pazza come si dice, tanto vale ballarci su con un bel twist italiano!”

“Sono pazzo” conferma la strada intrapresa da Luca Sammartino e dai suoi “Fenomeni” – Christian Anfossi, Andrea Cattarina e Marco Fapani musicisti che accompagnano il frontman lodigiano – verso la ricerca di un sound rock ‘n’ roll italiano in chiave moderna cominciata con il disco “Frugo nel frigo (canzoni contro la fame chimica)” e con il singolo “Come Beethoven” in feat. con Red Sky.

“Sono pazzo” è disponibile dal 28 luglio in streaming su tutte le piattaforme digitali insieme al videoclip ufficiale sul canale YouTube “Luca Sammartino – Rock ‘n’ Roll”.

La festa continua dal vivo il 6 agosto al concerto che Luca Sammartino & i Fenomeni terranno in Piazza Plebiscito ad Agnone (IS) per l’associazione “Amici di Blu” – nata sulla scia di “Blu”, singolo benefico dell’artista originario del paese molisano – in occasione della 5ª edizione dell’asta benefica “L’armonia dei colori alla rinfusa dell’anima”.

Ascoltala su tutti gli store online: https://distrokid.com/hyperfollow/lucasammartino/sono-pazzo

Credits

Testo di Luca Sammartino. Musica di Luca Sammartino, Christian Anfossi e Marco Fapani.

Prodotta da Luca Sammartino e Marco Fapani. Registrata, mixata e masterizzata da Marco Fapani presso “0371 Music Room” di San Martino in Strada (LO). Musicisti: Luca Sammartino (voce, chitarra), Christian Anfossi (chitarra), Andrea Cattarina (basso), Marco Fapani (batteria).

Luca Sammartino – Rock ‘n’ Roll Italiano

Luca Sammartino è un frontman rock ‘n’ roll lodigiano classe ‘94.

La sua identità musicale trova radici nella “old school” della musica: dal punk conosciuto grazie a Green Day e Ramones al rock ‘n’ roll ed al folk di Elvis, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash e Bruce Springsteen fino ad arrivare alla musica leggera anni ‘60 e pop rock italiana di Ligabue.

“Il rock ‘n’ roll mi ha aiutato a capire chi sono in mezzo a tanti e a trovare la mia strada. Con la mia musica voglio aiutare chi, come me, fatica a trovare un posto nella società e riaccendere quella fiamma che ci rende unici: dei fenomeni!”

Nel 2017 inizia la carriera solista pubblicando il singolo benefico Blu in ricordo di un’amica scomparsa in un incidente stradale ad Agnone (IS) – di cui è originario – e sulla cui scia nasce l’associazione benefica “Amici Di Blu”.

Nel maggio 2020 arriva la collaborazione con “i Fenomeni” (Marco Fapani alla produzione e batteria, Andrea Cattarina al basso e Christian Anfossi alla chitarra), nuova band di supporto con cui inizia l’attività live che porta alla pubblicazione nel 2022 del primo disco “Frugo nel frigo (canzoni contro la fame chimica)”.

Nel 2023 torna con i singoli “Come Beethoven” feat. Red Sky e “Sono pazzo”, continuando parallelamente la sua missione sui social di divulgare e tenere in vita il rock ‘n’ roll italiano.

