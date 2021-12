SPOOKYMAN & THE ALL NIGHTERS

Blood Sweat And Tears

Bloss Records

2021



Rimescolare cardini e regole del blues non è da tutti. C’è chi ne mutua lo spirito per poi rivoltarlo come un calzino. Chi lo innesta e lo trascende nel DNA di altri generi, affini o distanti che siano. Chi, infine, lo rimastica per il solo piacere di gustarlo secondo le più prelibate ricette originali. In quest’ultima categoria s’infila, senza essere inferiore a nessuno, il discorso offerto dacon il nuovo album. Alla testa della formazione troviamo il talentuoso vocalist e polistrumentista romano, aka, che già nel 2016 seppe farsi notare con un omonimo disco d’esordio solista a dir poco intenso e brillante.

Accanto a lui l’altrettanto bravo e versatile Simone Scifoni (batterista, pianista e polistrumentista nonchè patron della Bloos Records), il chitarrista Marco Di Folco e l’armonicista Andrea Di Giuseppe. Ideati e firmati da Allegretti e Scifoni, i dieci brani originali di “Blood Sweat And Tears” uniscono la prestanza contemporanea di Black Keys, Lonesome Shack e Shawn James al sempiterno magistero “electric blues” dei numi chiave di Chicago e Detroit.

Così, sebbene guardino indietro all’epoca d’oro segnata dai vari Muddy Waters, Willie Dixon, Lightin’ Hopkins, John Lee Hooker e compagnia cantando, pezzi come l’iniziale title track, No Peace e Who Cares (segnata da una chitarra molto BB King) sono la viscerale manifestazione di una reverenza mai pedissequa, espressa da una vocalità, quella di Allegretti, flessuosa ma pulita, capace di estendersi con ottimi risultati anche nelle tonalità soul di As The Sun Will Rise, Fireman Blues ed Everywhere I Go. Impostata invece come un vaudeville in stile New Orleans, la finale So Long funge da classica ciliegina sulla torta di un disco nel suo genere davvero ammirevole, ben suonato oltre che splendidamente registrato.

Voto: 7/10

Genere: Electric Blues

Musicisti:

Giulio Allegretti – vocals, guitar

Marco di Folco – guitar

Andrea Di Giuseppe – harmonica

Simone Scifoni – drums, key bass, keyboards, washboard

Tracklist:

01. Blood, Sweat And Tears

02. Back To Me

03. No Peace

04. As The Sun Will Rise

05. Woman Complaints

06. Fireman Blues

07. I Don’t Mind

08. Everywhere I Go

09. Who Cares

10. So Long

