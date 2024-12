SPONZ VIERN: da venerdi 3 gennaio a Calitri (AV) la prima edizione invernale del Fest ideato e diretto da Vinicio Capossela

Il concerto di VINICIO CAPOSSELA LA DODICESIMA NOTTE. La NOTTE SWING con le SORELLE MARINETTI e i PATAGARRI. La notte da ballo forsennato ALL LOCAL STAR

IL PRESEPE PARLANTE, IL FALÒ DELLA BEFANA. Lo SHIT SHOW BINGO del Mago Christopher Wonder. E poi concerti nelle grotte, laboratori, teatro, incontri, letture, poesie, arti circensi, magie e tanto altro ancora.

Si comincia venerdì 3 gennaio. In piazza Giolitti alle 19 ci sarà la presentazione ufficiale dello Sponz Viern 2025 con l’incontro sui portatori di doni con Vinicio Capossela e Erberto Petoia. La sera si inaugura l’Area Circo: un grande Chapiteau in località Madonnelle ospita un’imperdibile NOTTE SWING tutta da ballare, con due presenze inedite: l’iconico trio delle Sorelle Marinetti (con loro sul palco anche Capossela in veste di ospite), con uno spettacolo ad hoc dal titolo “Note di Natale”, che riprende i classici dello swing italiano di genere natalizio, e i Patagarri, band travolgente reduce dal successo della partecipazione a XFactor 2024, con la speciale apparizione di Tonino Carotone.

Programma: VENERDÌ 3 GENNAIO 2025 – sera

NOTTE SWING : Le Sorelle Marinetti – ospite – Vinicio Capossela

I Patagarri – ospite Tonino Carotone – a seguire

Musiche nella notte con dj

AREA CIRCO : in località Madonnelle (ingresso da Piazza Giolitti)

apertura area ore 18.30 – Ingresso area con biglietto 27,00 euro +DP – (gratuito per bambini fino a 10 anni).

Programma : Domenica 5 gennaio

AREA CIRCO

in località Madonnelle (ingresso da Piazza Giolitti)

ore 21,30 – Vinicio Capossela in concerto con ospiti, maghi e funamboli.

Alessandro “Asso” Stefana, Michele Vignali, Vincenzo Vasi, Andrea Lamacchia, Achille Succi, Piero Perelli, Irene Sciacovelli, Nadia Addis e il Mago Christopher Wonder

