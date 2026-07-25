SPONZ FEST – XIV edizione del festival ideato e diretto da Vinicio Capossela – dal 26 al 30 agosto a Calitri (AV)

In continuità con i temi affrontati nella precedente edizione di Sponz Eden – Recinti di umanità, l’edizione 2026 dello Sponz Fest pone al centro il bosco. Un luogo da esplorare nelle sue molteplici dimensioni culturali, antropologiche e civili, come spazio simbolico di incontro, memoria e relazione.

Per cinque giorni il festival proporrà concerti, incontri, spettacoli e attività con numerosi ospiti, tra cui John Convertino, Pierpaolo Capovilla, Mauro Ermanno Giovanardi, Krano, i Teatranti del Sipario, il Teatro delle Albe con Ermanna Montanari e Marco Martinelli, Dimitris Mystakidis, Giorgos Xylouris, Paola Caridi, Luciana Castellina, Francesca Fornario, Mefisto Brass e FiloQ.

Eventi principali:

mercoledì 26 agosto – ore 21.00

Mauro Ermanno Giovanardi , cantautore e fondatore dei La Crus.

ore 21.00 , cantautore e fondatore dei La Crus. giovedì 27 agosto – ore 21.00

John Convertino , batterista e cofondatore dei Calexico.

, batterista e cofondatore dei Calexico. venerdì 28 agosto – ore 21.00

Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri .

. sabato 29 agosto – ore 21.00

Vinicio Capossela con la band composta da Mirco Mariani, Michele Vignali, Raffaele Tiseo, Daniela Savoldi e Alessandro “Asso” Stefana. Ospiti della serata: Pierpaolo Capovilla, Rachele Andrioli, Coro a Coro e FiloQ .

con la band composta da Mirco Mariani, Michele Vignali, Raffaele Tiseo, Daniela Savoldi e Alessandro “Asso” Stefana. Ospiti della serata: e . domenica 30 agosto – all’alba

Concerto di Dimitris Mystakidis, maestro del rebetiko di Salonicco, e Giorgos Xylouris, virtuoso del liuto cretese, due protagonisti della scena musicale greca contemporanea.

Informazioni

Il programma del festival, in costante aggiornamento, e tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.sponzfest.it.

I biglietti per gli eventi a pagamento possono essere acquistati nella sezione dedicata del sito SPONZ FEST.

Chi sottoscriverà lo Sponz S-Pass 2026, sostenendo l’associazione Sponziamoci con un contributo minimo di 60 euro, avrà accesso a tutte le aree del festival e il diritto esclusivo al campeggio gratuito per l’intera durata della manifestazione.

Per chi non sottoscriverà lo Sponz S-Pass, l’accesso all’area di Montecanto nelle giornate del 27–28 e 29/30 agosto sarà regolato dalla normale bigliettazione. Tutte le informazioni sono disponibili su Postoriservato.it.

L’ingresso al festival è sempre gratuito per i bambini e i ragazzi fino ai 13 anni.