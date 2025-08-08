SPONZ FEST 2025 festival ideato e diretto da Vinicio Capossela dal 28 al 30 agosto a Calitri

Sponz Fest 2025 si presenta con un programma ricco e variegato di concerti, performance, incontri, reading, lezioni della Libera Università per Ripetenti, attività per bambini e l’inedito torneo di tennis “Wimblesponz”.
Il programma degli eventi sarà animato da eventi ispirati da importanti ricorrenze:
- il 70° anniversario della nascita di Pier Vittorio Tondelli;
- gli omaggi a Roberto De Simone e a Goffredo Fofi;
- il decennale del libro di Capossela Il paese dei Coppoloni.
Tra gli ospiti di questa edizione: Max Casacci, Tricarico, Nino D’Angelo, Peppe Barra, Scarlet Rivera, Donatella Di Pietrantonio, Enrico Calamai, David Ford, Guthrie Family Singers, Nubras Ensemble, Assurd & Enza Pagliara, Vito Teti, Guidalberto Bormolini, Alessandro “Asso” Stefana, Vincenzo Costantino Cinaski, Generoso Picone, Piero Giacchè, La Banda della Posta, Fan Fath Al e molti altri.
Il programma del Fest (in continuo aggiornamento) le modalità di acquisto dei biglietti e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.sponzfest.it
Eventi musicali
Giovedì 28 agosto
-
Ore 18 – Fuori dal Giardino (Monte Calvario).
Tricarico in un concerto-reading tra musica e racconti: 25 anni di carriera, 11 album, due libri e collaborazioni con artisti come Celentano, Morandi, Malika Ayane e Drusilla Foer. Un viaggio tra profondità e autoironia, affrontando i suoi temi più cari: precarietà umana, perdita di libertà e pensiero critico, omologazione e rinuncia all’eccellenza.
-
Ore 21.30 – Immacolato Giardino (Piazzale dell’Immacolata).
This Land is Your Land: l’altra America con le Guthrie Family Singers (folk e country) e il trio di Scarlet Rivera, storica violinista di Bob Dylan (ha suonato nell’album Desire) e pioniera del violino elettrico.
Venerdì 29 agosto
-
Ore 23 – Immacolato Giardino.
Assurd & Enza Pagliara: viaggio musicale nel Sud Italia tra canzoni tradizionali napoletane e composizioni originali, celebrando la forza delle donne e l’accoglienza verso il diverso.
A seguire, omaggio di Peppe Barra a Roberto De Simone e alla Nuova Compagnia di Canto Popolare, con cui ha portato nel mondo opere come La Gatta Cenerentola.
In chiusura, il live dei Tartaglia Aneuro.
Sabato 30 agosto
-
Ore 18 – Fuori dal Giardino.
Gates of Eden: omaggio a Bob Dylan con Scarlet Rivera, David Ford, Alessandro “Asso” Stefana, Pietro Brunello e Vinicio Capossela.
-
Ore 21.30 – Torre della Conoscenza.
Incontro Recinti di umanità con Don Nandino Capovilla (campagna “Ponti e non muri” di Pax Christi), Enrico Calamai, Enrico Blatti e la giornalista Francesca Fornario.
-
Ore 23 – Immacolato Giardino.
Nubras Ensemble: eleganza della musica da camera e energia delle tradizioni popolari del Sud Italia e dei Balcani.
A seguire, Tamburello Orckestars di Peppe Leone e I diavoli custodi.
-
In contemporanea – Ballodromo.
La Banda della Posta con quadriglie, mazurke, valzer e tarantelle, e l’apparizione di Vic Damone.
-
Verso mezzanotte – Corti dell’Eden.
Di questo inferno fare un paradiso: canzone civile da Woody Guthrie a Enzo Del Re con Guthrie Family Singers e Franco Del Re.
-
Fuori dal Giardino (notte fonda).
Set sperimentale di Enrico Sangiuliano – Noises from Heaven, seguito dall’electronic set di Angelo Maffucci, fino all’alba dell’ultimo giorno: Ai cancelli dell’Eden, evento a sorpresa per i possessori di Sponz S-Pass.