SPONZ FEST 2025 festival ideato e diretto da Vinicio Capossela dal 28 al 30 agosto a Calitri

Ore 18 – Fuori dal Giardino (Monte Calvario).

Tricarico in un concerto-reading tra musica e racconti: 25 anni di carriera, 11 album, due libri e collaborazioni con artisti come Celentano, Morandi, Malika Ayane e Drusilla Foer. Un viaggio tra profondità e autoironia, affrontando i suoi temi più cari: precarietà umana, perdita di libertà e pensiero critico, omologazione e rinuncia all’eccellenza.