Spiritualità e musica si incontrano in “AEDO”, il nuovo album di Edoardo Tincani

Il nuovo singolo di Edoardo Tincani, scritto per le proprie nozze e cantato con la moglie Lucia, esce nel giorno del 28° anniversario di matrimonio e accompagna l’album “AEDO”.

Ci sono canzoni che nascono per essere eterne. Come una promessa sussurrata all’altare, come un abbraccio che dura una vita. “Voi tempio del suo amore” è una di queste. Un inno d’amore, fede e speranza che supera il tempo, riportando al centro il valore del matrimonio cristiano, in un mondo che spesso ha smarrito la rotta.

Il 22 giugno 2025, in occasione del ventottesimo anniversario di matrimonio tra Edoardo Tincani e sua moglie Lucia, esce ufficialmente l’album “AEDO”, un’opera intima e poetica che raccoglie dieci brani in cui il cantautore reggiano intreccia musica e spiritualità con profonda ispirazione.

Tra le tracce, anche l’inedito “Voi tempio del suo amore”, scritto da Edoardo in occasione delle nozze nel 1997 e ora reinterpretato per la prima volta a due voci insieme alla sua compagna di vita. “Voi tempio del suo amore” non è una semplice canzone d’amore. È una preghiera cantata, un messaggio collettivo della comunità ai novelli sposi, costruita sulla formula del consenso nuziale. Con versi come “Sia dal cielo benedetta la famiglia che con voi nasce già”, la canzone racconta il matrimonio non come un ideale romantico, ma come un percorso radicato nella grazia divina e nella possibilità concreta del “per sempre”.

Musicalmente, il brano si veste di sonorità dolci e solenni, sorrette da un arrangiamento elegante che lascia spazio alla delicatezza delle voci e alla profondità del messaggio. Il timbro caldo e narrativo di Edoardo si fonde armoniosamente con la voce limpida e partecipe di Lucia, dando vita a un dialogo intimo e corale al tempo stesso, specchio autentico di un’unione vissuta e testimoniata.

All’interno dell’album “AEDO”, con un titolo che prende il nome dal cantore della tradizione antica e gioca con il diminutivo dell’artista, Tincani assume il ruolo di narratore dell’anima, intrecciando poesia, spiritualità e autobiografia. “Voi tempio del suo amore” è il cuore pulsante di questa raccolta, un invito a riscoprire la bellezza dell’amore coniugale vissuto nella fede.

In un tempo che spesso celebra l’effimero, Edoardo e Lucia cantano la bellezza del sacramento del matrimonio, l’abbraccio della comunità e la luce che accompagna chi nel cammino della famiglia si affida a Dio.

Biografia

Edoardo Tincani è cantautore, giornalista e scrittore. La maggior parte della sua produzione è costituita da testi ispirati dalla fede cattolica, che nel 2016 ha raccolto in un libro dal titolo “E con questa vita Ti canto. Cento liriche di un cuore cristiano”. Sempre nel 2016 ha prodotto il CD musicale “Venga il tuo regno”, registrato dal vivo.

Il 1° ottobre 2018 è stato eseguito a Reggio Emilia il concerto “Io Ti cercherò”, con venti canzoni storiche. Nel 2022 Tincani ha debuttato su Spotify con l’album “Compagni di viaggio”: 12 canzoni che ha scritto e interpretato con le musiche di Daniele Semprini.

Dalla collaborazione con Stefano Giuranno è nato nel 2024 il secondo disco intitolato “2033 E volgeranno lo sguardo”, contenente 13 brani sul mistero della Pasqua. Numerosi poi i singoli pubblicati da Tincani grazie a Marco Gatti e all’etichetta Artisti Online: sei in featuring con Fausto Bizzarri e tre con la rock band dei LOOKin4. Per il 2025 è in costruzione il suo terzo album “Aedo”, già anticipato da alcuni singoli.



Link utili – Edoardo Tincani

Sito Web

Instagram

YouTube

Spotify

Facebook