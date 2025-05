Spirit of Two – concerto di Danny Grissett e Mino Lanzieri a Salerno il 2 giugno

Il grande jazz internazionale, con Spirit of Two, approda a Salerno il 2 giugno, presso l’Hotel Polo Nautico: un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica raffinata, in una location suggestiva affacciata sul mare.

Protagonista della serata sarà il duo formato da Mino Lanzieri, uno dei chitarristi più stimati del panorama jazz italiano, e Danny Grissett, pianista americano di fama mondiale tra le figure di spicco del jazz contemporaneo. Il concerto segna l’arrivo a Salerno del progetto “Spirit of Two”, un viaggio musicale che intreccia atmosfere intime, armonie sofisticate e un groove originale e mai scontato. Un dialogo sonoro profondo e ispirato, frutto di un’intesa musicale elegante e autentica, anima ogni esecuzione del duo.

Mino Lanzieri è considerato dalla critica specializzata tra i chitarristi e compositori più rappresentativi e prolifici della sua generazione. Vanta sette album a suo nome, numerosi tour internazionali e collaborazioni con artisti di primo piano della scena jazz mondiale.

Danny Grissett, pianista, tastierista e compositore originario di Los Angeles, è uno dei musicisti più richiesti nei festival jazz di tutto il mondo. Dopo aver studiato con maestri del calibro di Barry Harris, Kenny Barron e Herbie Hancock, ha mosso i primi passi sotto la guida del leggendario Billy Higgins. Nel corso della sua carriera ha collaborato con nomi illustri come George Coleman, Jackie McLean, Vincent Herring, Freddie Hubbard e, dal 2006, è membro stabile del quartetto di Tom Harrell.

Cenni biografici

Danny Grissett ha iniziato lo studio del pianoforte a soli cinque anni con la musica classica. Si è laureato in Educazione Musicale presso la California State University, Dominguez Hills, per poi conseguire un master in Jazz Performance al California Institute of the Arts nel 2000. Ha proseguito la sua formazione presso il prestigioso Thelonious Monk Institute alla University of Southern California Thornton School of Music.

Mino Lanzieri è un chitarrista di caratura internazionale, noto per la sua eleganza esecutiva e l’abilità tecnica, sostenute da un solido retroterra culturale. Il suo ultimo album, Vibes, è stato registrato con artisti di altissimo livello come Reuben Rogers al contrabbasso e Ulysses Owens Jr. alla batteria.

Informazioni sull’evento:

L’evento si svolgerà presso l’Hotel Polo Nautico, in Lungomare Cristoforo Colombo con inizio concerto alle ore 21:00.

A precedere il concerto, inclusa nel biglietto, una dolce degustazione offerta da Antica Dolceria Pantaleone.

E’ disponibile il servizio bar dalle ore 19:30.

E’ prevista una formula aperitivo con:

• spritz/prosecco/vino/birra + cuoppo di mare/terra: € 12,00

• drink a scelta + cuoppo di mare/terra: € 15,00

Info: 329 8868033.

Prevendite al seguente link