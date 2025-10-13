SpirioCast – Howard Jones inaugura il 14 ottobre l’XI edizione di Piano City Napoli

L’attesa è finita: dal 16 al 19 ottobre 2025 torna Piano City Napoli, la grande festa del pianoforte che trasforma la città partenopea in un immenso palcoscenico musicale. Giunto all’undicesima edizione, il festival – organizzato dall’Associazione Napolipiano nell’ambito di Napoli Città della Musica – si conferma uno degli appuntamenti più amati e partecipati del panorama musicale italiano.

Anteprima esclusiva con Howard Jones e SpirioCast

A inaugurare il festival sarà un’anteprima speciale martedì 14 ottobre alle ore 19 presso Spirio Studio Alberto Napolitano Pianoforti in Piazza Carità, con il concerto “SpirioCast – Howard Jones”.

Il celebre cantante, tastierista e pianista britannico – icona del synthpop degli anni ’80 – si esibirà in diretta mondiale dalla fabbrica Steinway di Amburgo, grazie alla tecnologia Steinway Spirio, il pianoforte autosuonante di alta gamma capace di riprodurre in tempo reale le performance originali degli artisti.

L’evento, realizzato in collaborazione con Steinway & Sons, offrirà al pubblico l’opportunità di vivere un’esperienza immersiva unica, con l’esibizione di Jones sincronizzata perfettamente sul pianoforte Spirio | r e proiettata su schermo. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale del festival.

Oltre 300 pianisti e 100 eventi in città

L’edizione 2025 di Piano City Napoli promette numeri straordinari:

oltre 300 pianisti coinvolti,

più di 100 eventi pubblici ,

21 location cittadine e 37 House Concert privati,

in un fitto programma che spazia dal jazz alla classica, dal pop alla musica contemporanea, fino alle nuove produzioni e alla musica napoletana d’autore.

La direzione artistica è affidata al pianista Dario Candela, che ha selezionato un ampio parterre di artisti provenienti da tutto il mondo. Per la sezione jazz, la consulenza è a cura di Alberto Bruno e Ornella Falco dell’associazione Live Tones, garanzia di qualità e innovazione nel panorama jazz partenopeo.

Napoli capitale del pianoforte

Ideato dal pianista e performer tedesco Andreas Kern, Piano City Napoli è un festival unico nel suo genere: una celebrazione totale del pianoforte, inteso come strumento capace di unire linguaggi, generazioni e culture diverse.

Per quattro giorni, la città si trasforma in un laboratorio sonoro diffuso dove ogni luogo – teatri, case private, spazi pubblici e siti storici – risuona delle note di centinaia di pianisti, professionisti e giovani talenti.

️ Info e prenotazioni: www.pianocitynapoli.it

Sede anteprima: Spirio Studio Alberto Napolitano Pianoforti – Piazza Carità, Napoli

Date: dal 16 al 19 ottobre 2025 – Anteprima 14 ottobre