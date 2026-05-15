Spillo Carnera torna con Overtime: il tempo non è mai scaduto

Dopo anni di silenzio discografico, Spillo Carnera torna sulla scena con Overtime, il nuovo album in uscita nella primavera 2026 per Street Label Records, con distribuzione Believe Digital.

Il titolo del progetto racchiude il senso di questo ritorno. Overtime è il tempo supplementare, quello che arriva quando la partita sembra finita ma la storia non è ancora stata scritta davvero. Per Spillo Carnera rappresenta la condizione di chi viene percepito come “fuori tempo massimo” ma sceglie comunque di rientrare nel gioco, con la consapevolezza di chi ha attraversato anni di scena, silenzi e trasformazioni.

Il disco si muove su coordinate sonore ampie, alternando hip hop classico, elettronica sperimentale, reggae e reggaemuffin, mantenendo però una forte coerenza narrativa. Un lavoro che riflette un’identità artistica costruita nel tempo e che oggi torna a manifestarsi con uno sguardo più lucido e personale.

All’interno dell’album trovano spazio le collaborazioni con Phumone, ReeKnow, Lorrè degli Shakalab oltre agli scratch di DJ Nino Costantino, mentre la produzione musicale è affidata a The Helement, Promo l’Inverso e allo stesso Spillo Carnera, in un equilibrio tra ricerca sonora e radici hip hop.

Overtime non è soltanto un ritorno: è la fotografia di un percorso che riprende forma.

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Overtime: Palermo, denuncia sociale e storie di ritorno

Le tematiche del disco ruotano attorno a una dimensione profondamente personale ma allo stesso tempo collettiva. Overtime attraversa esperienze di vita, riflessioni conscious e osservazioni sulla realtà sociale, mantenendo sempre un forte legame con la Sicilia.

Palermo e il contesto siciliano emergono come scenari narrativi centrali: luoghi di contraddizioni, di difficoltà ma anche di identità e resistenza culturale. Nei brani del disco la dimensione territoriale diventa quindi punto di partenza per una riflessione più ampia sulle esperienze umane, artistiche e sociali.

Anche l’immaginario visivo del progetto segue questa direzione. La copertina dell’album raffigura un vicolo palermitano di sera, tra luci e ombre, con la figura di un rapper che cammina in penombra attraversando un contesto urbano segnato dal degrado ma anche dalla possibilità di una nuova luce.

Un’immagine simbolica che racconta perfettamente il senso del disco: attraversare il buio per tornare a parlare. Con Overtime, Spillo Carnera riporta la propria voce dentro il panorama hip hop italiano, scegliendo di farlo con un progetto che unisce esperienza, radici territoriali e una nuova fase creativa.