“Spaccami le ossa”: un viaggio tra nostalgia e rinascita nel nuovo singolo del cantautore Ramo

Il cantautore melegnanese Ramo torna con un nuovo singolo, “Spaccami le ossa”, online dal 7 febbraio 2025. Un brano che racconta la fine di una relazione da un’angolazione inedita: non c’è solo nostalgia, ma una consapevolezza che cresce battuta dopo battuta, portando l’artista – e l’ascoltatore – a una presa di coscienza definitiva.

LA STORIA DI UNA CAMICIA DIMENTICATA E DI UN AMORE CHE NON TORNERÀ

“Spaccami le ossa” nasce da un episodio reale: il ritrovamento di una camicia in un cassetto. Un semplice oggetto diventa il catalizzatore di una serie di pensieri sul passato e sul dolore di una storia finita. La prima parte del brano è dominata dalla malinconia, ma poi la musica e il testo prendono una svolta: emerge la voglia di non lasciarsi più calpestare, di guardare avanti.

“Spaccami le ossa arriva in un momento della mia vita dove pensavo d’aver superato la fine di una relazione, ma trovando quella camicia ho avuto un attacco di nostalgia. Ma non sono i momenti belli a definire una storia: il titolo, alla fine del brano, non ha più senso di esistere. E lo si capisce sia dal testo che dal sound.” – Ramo

TRA INTIMITÀ E IMPATTO SONORO: UN BRANO CHE COLPISCE

Scritto da Stefano “Ramo” Ramelli e prodotto da Antonio “Naba” Martini con copertina a cura di Sara Bepikoko, il singolo si muove su un cantautorato pop dalle influenze rock, con un sound che richiama la tradizione italiana ma che strizza l’occhio a un linguaggio moderno ed emotivo. Tra le ispirazioni per questo brano, Ramo cita il disco “Sulle punte per sembrare più grandi” dei Cara Calma, ma nel mood si possono ritrovare anche sfumature che ricordano il mondo di Max Pezzali.

CHI È RAMO?

Ramo (all’anagrafe Stefano Ramelli) è un cantautore melegnanese classe ’94. Cresciuto tra la scena underground e la sua passione per la scrittura, ha costruito un percorso artistico solido e indipendente. Dopo le prime esperienze con la band Chiamate Perse, ha deciso di intraprendere la carriera solista, sperimentando un sound personale e diretto. Nel 2023 ha debuttato discograficamente con “Quella fotografia”, seguito da diversi singoli che hanno anticipato il suo primo album omonimo del 2024.

Ascolta “Spaccami le ossa” su Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/track/7sj7h8uFhxkfDIRN2CwcNv?si=7674cf69efb64436